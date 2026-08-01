El equipo del Al-Hilal continuó sus entrenamientos en su concentración en el extranjero, en Austria, bajo la dirección de su entrenador italiano Simone Inzaghi, como preparación para las competiciones de la nueva temporada futbolística 2026-2027.

La cuenta oficial del club Al-Hilal en la red social "X" publicó imágenes de los entrenamientos que realizó el equipo en la mañana de este sábado, pocos días antes de la conclusión de la concentración.

Algunas de las imágenes captaron la atención de la afición, especialmente aquellas en las que aparecieron los jugadores atándose unos paracaídas durante la realización de los ejercicios de carrera.

Según informes periodísticos anteriores, esos paracaídas se denominan "paracaídas de resistencia", ya que se atan al cuerpo de cada jugador de modo que acumulan más aire durante la carrera, con el fin de aumentar la fuerza de resistencia.

Esos entrenamientos ayudan a los jugadores a incrementar la fuerza de arranque, elevar la potencia explosiva, mejorar la velocidad máxima y fortalecer los músculos de las piernas y los muslos, además de mejorar la mecánica de la carrera.

Los entrenadores prefieren esos paracaídas a las pesas, porque se llenan de aire a medida que el jugador aumenta su velocidad, con lo que incrementan automáticamente la fuerza de resistencia, lo que los convierte en una especie de máquina inteligente de entrenamiento que se desarrolla de forma automática, sin necesidad de la intervención del factor humano.

El Al-Hilal se prepara actualmente para enfrentarse al Al-Ahli catarí pasado mañana, lunes, en el cuarto y último de sus partidos amistosos en su concentración en el extranjero en Austria, como preparación para la nueva temporada.

"El Líder" ha disputado hasta ahora 3 partidos en la concentración en el extranjero, ganando en dos de ellos, ante el Sturm Graz austriaco por 2-1 y el Mamelodi Sundowns sudafricano por 2-0, antes de la derrota frente al Mouloudia de Argel por dos goles a cero.