El Ahmadi, tajante: «Ahora entiendo por qué fracasó en la Premier League»

El Ajax se fue al descanso del partido del sábado por la noche ante el AZ con una ventaja de 1-0, pero apenas recibió elogios de los analistas de ESPN. La falta de intensidad sin balón sorprendió especialmente a Arnold Bruggink y Karim El Ahmadi. Este último fue particularmente crítico con Tolu Arokodare, pese a que había adelantado a los de Ámsterdam con un remate de cabeza.

El Ajax comenzó muy bien el partido en el Johan Cruyff Arena y se adelantó a los nueve minutos. Tolu marcó de cabeza tras un centro de Abdellah Ouazane, pero después el AZ empezó a tener cada vez más el balón. «El Ajax empezó bastante bien, con un buen gol, pero, a medida que avanzaba el partido, se veía que el Ajax le cedía cada vez más el balón al AZ para que llevara la iniciativa», constató El Ahmadi.

Bruggink sí elogió la jugada que dio lugar al primer gol. El analista señaló que una acción individual de Ouazane desorganizó al AZ y dejó espacio a Julian Brandt. «Solo entonces empieza a haber movimiento, y todo arranca con una acción muy sencilla. Pero, sinceramente, tengo que decir que fue prácticamente lo único que hizo el Ajax con el balón en la primera parte».

Después, el nivel del Ajax cayó considerablemente. Según El Ahmadi, la presión de los de Ámsterdam estuvo muy por debajo de lo exigible. «Juegan en casa y, sobre todo, me parece insuficiente la energía con la que presionan», afirmó el excentrocampista. También señaló el papel de Jorthy Mokio, quien, a su juicio, abandonó su posición porque sus compañeros no ejercían suficiente presión sobre el balón.

«Mokio debería quedarse en su sitio, pero piensa: “Nadie presiona, así que tengo que salir yo a presionar”. Por eso abandona su posición y las distancias entre los jugadores se hacen muy grandes», analizó El Ahmadi. Brandt y Tolu tampoco se libraron de las críticas: «No sé si Brandt ya estaba lesionado al principio, pero lleva varios partidos haciendo esto, y Tolu, lo mismo».

El Ahmadi temía, además, que la presión empeorara tras la sustitución forzada de Brandt, que dejó su sitio a Oscar Gloukh en el minuto 38. «Con Gloukh y Tolu solo irá a peor, creo», afirmó. El exinternacional comparó después al Ajax con el PSV: «Si ves con cuánta energía presionó el PSV en la primera parte contra el Feyenoord y tú juegas aquí, en tu propio Arena, creo que esto debería ser bastante mejor».

Bruggink coincidió plenamente con las críticas a la intensidad del Ajax. «El fútbol actual consiste en esprintar. De eso se trata, y el Ajax prácticamente no lo hace cuando no tiene el balón», sentenció el analista, quien consideró que el AZ debía aprovechar mucho mejor los espacios que le ofrecían. «El AZ debe darse de cabezazos contra la pared, pero el problema es que ahora mismo no consigue hacer daño al rival. Genera demasiado poco».

Las críticas más duras de El Ahmadi fueron finalmente para Tolu, que, pese a su gol, causó poca impresión por su trabajo sin balón. «Entiendo por qué no triunfó en la Premier League. Si haces esto en la Premier League, creo que te sustituyen inmediatamente».