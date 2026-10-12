Se confirmó la ausencia de una de las estrellas del Al Ahli en el esperado duelo contra el Al Nassr, previsto para la noche del próximo jueves en el estadio "Al Inma", en la Ciudad Deportiva Rey Abdullah de Yeda, dentro de la novena jornada de la Liga Roshn Saudí de Profesionales.

Tras el triunfo del Al Ahli sobre el Al Wasl emiratí por 3-1 la noche del lunes, en la segunda jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Asia Élite, se confirmó la ausencia de Hosawi en el próximo partido del campeonato.

El periodista de "Al Riyadiah", Abdullah Ahmed, escribió en su cuenta de la plataforma X: "Se confirma la ausencia de Zakaria Hosawi en el duelo del Al Ahli ante el Al Nassr".

Ahmed no precisó ningún indicio sobre la duración de la baja de Hosawi, aunque afirmó: "La ausencia del jugador se prolongará durante el próximo periodo hasta el final de su programa de tratamiento".





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Hosawi se había lesionado durante su participación con la selección de Arabia Saudí contra Irak en el cierre de la primera fase de la Copa del Golfo "Golfo 27", celebrada recientemente en el Reino y cuyo título conquistó Arabia Saudí.

Las pruebas revelaron posteriormente que Hosawi sufre una pequeña rotura en el ligamento cruzado posterior de la rodilla y que necesita tratamiento y rehabilitación durante aproximadamente dos semanas.

Las dudas también rodean, antes del encuentro ante el Al Nassr, a la estrella del Al Ahli Saleh Abu Al Shamat, que se lesionó frente al Al Wasl y fue sustituido en el minuto 69 tras una lesión en el hombro.

El Al Ahli ocupa el sexto puesto en la clasificación de la Liga Roshn Saudí de Profesionales con 15 puntos, frente a los 19 puntos del Al Nassr, que marcha tercero.

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