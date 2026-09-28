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Karim Malim
Traducido por

El Ahly golea al Ittihad Misurata: Amrouche prueba a los suplentes y da un soplo de vida a los juveniles

Al Ahly SC
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Libia

Póker en el The Etihad

El Al Ahly aprovechó de la mejor manera el parón de las competiciones oficiales, tras lograr una victoria amistosa ante el Al Ittihad Misrati libio por 4-2, en el partido que enfrentó a ambos la tarde de este lunes en el estadio de El Tetsh, dentro de la preparación del equipo para la próxima etapa.

Los goles del Al Ahly los marcaron Yassine Meriah, Hussein El Shahat, Ahmed Reda y Sofiane Bendebka, para lograr una victoria que dio al cuerpo técnico dirigido por el marroquí Hossein Amotta una importante oportunidad para evaluar el estado de forma de varios de sus jugadores, ante la ausencia de los internacionales.



El cuerpo técnico se preocupó por aprovechar el partido para dar la oportunidad a varios jugadores y seguir su nivel técnico y físico, antes de la reanudación de las competiciones oficiales.

El cuerpo técnico había decidido ascender a «7 jugadores de la cantera» para participar en los entrenamientos del primer equipo y suplir la ausencia de los jugadores internacionales, que son: Zidane Nagah, Mohamed El Sayed, Yassin Mohamed, Mohab Wael, Omar Abu Ghazala, Abdel Rahman Ramy «Mano» y Ahmed El Sheikh.



Antes del inicio del partido, Mohamed El Beira, miembro de la junta directiva del club Al Ittihad Misrati, se encargó de obsequiar a Wael Gomaa, director deportivo del Al Ahly, con la placa y la bandera del club libio.

Por su parte, Wael Gomaa expresó su aprecio a los responsables del Al Ittihad Misrati, deseando al equipo libio acierto y éxito durante el periodo de preparación, así como la consecución de sus objetivos en la próxima etapa.



#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Pyramids FCPyramids FCPYR
550091+815
W
W
W
W
W
2
Zamalek SCZamalek SCZAM
541081+713
W
W
W
W
D
3
Al Ahly SCAl Ahly SCAHL
541093+613
W
D
W
W
W
4
Ceramica CleopatraCeramica CleopatraCMC
5401103+712
W
W
W
W
L
5
Modern Sport FCModern Sport FCMSP
531174+310
W
W
L
W
D
6
Al IttihadAl IttihadALI
531163+310
W
W
W
L
D
7
Arab ContractorsArab ContractorsAMA
521265+17
W
D
W
L
L
8
Petrojet-SuezPetrojet-SuezPET
52128807
W
W
L
L
D
9
Tala'ea El GaishTala'ea El GaishELG
52125507
L
D
L
W
W
10
ZED FCZED FCZED
521245-17
W
L
W
L
D
11
Olympic El Qanah FCOlympic El Qanah FCQAN
51315506
L
D
D
D
W
12
Al Masry SCAl Masry SCALM
520357-26
L
L
L
W
W
13
National BankNational BankNAB
520347-36
L
W
W
L
L
14
Wadi Degla FCWadi Degla FCWDF
512245-15
L
L
D
W
D
15
Al Sharkeyah-ENPPIAl Sharkeyah-ENPPIENP
511369-34
L
W
D
L
L
16
Smouha SCSmouha SCSMO
511314-34
W
L
L
D
L
17
Abo Qir SemadAbo Qir SemadABQ
510418-73
L
L
L
L
W
18
El Gouna FCEl Gouna FCELG
502336-32
L
L
L
D
D
19
Asyut PetroleumAsyut PetroleumASP
502315-42
L
L
L
D
D
20
Ghazl Al MahallaGhazl Al MahallaGHA
501419-81
L
L
D
L
L
Playoff del campeonato
Playoffs de descenso



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