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El Ahly desafió a su afición por su entrenador: cierra su séptimo fichaje veraniego

Fichajes
A. Bondarenko
Al Ahli vs Abha
Al Ahli
Abha
1ª División
Shakhtar Donetsk
M. Pusic
Ucrania
Arabia Saudita
Países Bajos

"El Raqi" incorpora a un nuevo jugador

El Al-Ahli saudí ha cerrado su séptimo fichaje durante el actual mercado de fichajes de verano, a pesar del rechazo de la afición a su incorporación.

El diario saudí "Okaz" señaló que el Al-Ahli llegó a un acuerdo con el Shakhtar ucraniano para la contratación definitiva de su centrocampista ucraniano Artem Bondarenko en el actual mercado veraniego.

El diario aclaró que el jugador ucraniano se unirá al "Elegante" a cambio de 8 millones de euros, y que firmará un contrato por las próximas 3 temporadas, con la posibilidad de prorrogarlo por una cuarta.

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El jugador de 25 años será el sustituto del centrocampista marfileño Franck Kessié, que abandonó el Al-Ahli tras finalizar su contrato al término de la pasada temporada.

1ª División
Al Ahli crest
Al Ahli
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Abha
ABH

Bondarenko se unirá al Al-Ahli a petición de su técnico neerlandés Marino Pusic, que ya lo había dirigido en el Shakhtar.

Esto ocurre a pesar del gran enfado de la afición que acompañó a la aparición de las noticias sobre la contratación del centrocampista ucraniano por parte del Al-Ahli, ante el deseo de la afición de incorporar a un jugador más fuerte.

Cabe recordar que Bondarenko será el séptimo fichaje que cierra el Al-Ahli en el mercado veraniego, tras el portugués Francisco Trincão, el armenio Eduard Spertsyan, el gambiano Aboubakar Sidi Kanté, Nayef Masoud, Mishal Al-Mutairi y Abdullah Radif.

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