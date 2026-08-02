El Ahly ataca con dureza a la Federación de Fútbol: decisiones que provocan crisis y declaraciones catastróficas

El club Al Ahly abrió un nuevo frente con la Federación Egipcia de Fútbol, después de dirigir un comunicado de tono muy duro en el que criticó una serie de decisiones adoptadas recientemente por la federación, al considerar que no favorecen el rumbo del desarrollo del fútbol egipcio, sino que auguran más crisis dentro del sistema deportivo. Asimismo, acusó a la federación de incurrir en violaciones de los reglamentos y arremetió contra las últimas declaraciones emitidas por algunos árbitros, calificándolas de «catastróficas».

Al Ahly aclaró, en su comunicado emitido este domingo, que aspiraba al inicio de una nueva etapa para el desarrollo del fútbol egipcio, en cumplimiento del plan que el ministro de Juventud y Deportes ya había anunciado en coordinación con la Federación Egipcia de Fútbol hace semanas, con el fin de aprovechar el destacado nivel que mostró la selección egipcia durante el último Mundial.

El club añadió, en su comunicado publicado a través de su sitio oficial, que se sorprendió con decisiones que no invitan al optimismo respecto a la próxima etapa, sino que contribuyen a avivar las crisis dentro del ámbito deportivo, algo que contradice los objetivos anunciados para el desarrollo del sistema futbolístico.

Objeción a la elección del presidente del comité de árbitros

Al Ahly señaló su objeción a la decisión de asignar la presidencia del comité de árbitros a un responsable que ya había ocupado el cargo, subrayando que no hizo justicia a la mayoría de los clubes, y a la cabeza de ellos el propio Al Ahly.

La Federación Egipcia de Fútbol había anunciado el nombramiento de Essam Abdel Fattah como presidente del comité de árbitros para la nueva temporada 2026/2027.

Añadió que ese mismo responsable planteó, en su mandato anterior, términos que calificó de extraños, como «la contención» y «el espíritu del protocolo», lo que llevó a Al Ahly en aquel momento a declarar que el comité de árbitros había perdido su credibilidad e integridad ante la opinión pública.

El club aclaró que, en protesta por ello, decidió completar las competiciones de la liga apoyándose en los jugadores jóvenes y en los que regresaban de lesión, y también rechazó participar en la Copa de Egipto.

Violación pública de los reglamentos

Al Ahly afirmó en su comunicado que existe una violación clara y explícita de los reglamentos, aclarando que algunas entidades que no cumplieron con el pago de las deudas hacia las instituciones del Estado obtienen, pese a ello, las aprobaciones requeridas.

Añadió que el presidente de la federación otorgó a estas entidades elogios mediáticos, describiéndolas como las más cumplidoras con el pago y afirmando que sus contratos son válidos, como si los contratos del resto de los clubes no lo fueran.

El club insistió en que el presidente de la federación ignoró la existencia de derechos legítimos y reconocidos a nivel mundial, basados en la separación entre los contratos de la actividad deportiva y los contratos de los derechos comerciales.

El manejo de la federación del expediente de la Liga de Campeones

Al Ahly también criticó la forma en que la federación gestionó el expediente del aumento del número de clubes egipcios participantes en la Liga de Campeones de África.

Aclaró que el presidente de la federación presentó una propuesta a la Confederación Africana de Fútbol (CAF) para aumentar el número de plazas, pero recibió una respuesta de rechazo, antes de guardar silencio sobre la decisión durante una semana completa sin justificación.

Al Ahly señaló que este retraso plantea interrogantes, especialmente si su objetivo era esperar a determinar los clubes que obtienen la licencia africana.

Declaraciones catastróficas y un punto negro

Al Ahly calificó las últimas declaraciones emitidas por el árbitro de videoarbitraje (VAR) en el partido entre Ceramica y Al Ahly durante la etapa final de la liga la temporada pasada, así como las declaraciones de uno de los miembros del comité de árbitros, como «catastróficas» y que representan un punto negro en la historia del sistema arbitral egipcio.

El club aclaró que el árbitro de videoarbitraje reveló una obstinación injustificada por parte del árbitro de campo al no señalar un penalti válido a favor de Al Ahly.

Añadió que el miembro del comité de árbitros confirmó el mismo hecho, indicando con claridad la existencia de una persona ajena al sistema de la federación que interviene en el trabajo del comité de árbitros, algo sobre lo que Al Ahly dijo haber advertido en repetidas ocasiones.

Un último mensaje a la federación de fútbol

Al Ahly concluyó su comunicado reafirmando que las últimas decisiones, elecciones y declaraciones emitidas por la Federación Egipcia de Fútbol no invitan al optimismo ni fomentan la cooperación.

El club subrayó que la federación de fútbol asume plenamente sus responsabilidades en la gestión del sistema, afirmando que todos esperaban decisiones que redundaran en beneficio de todos los clubes, por ser el pilar fundamental en la formación de los jugadores que contribuyeron a la digna actuación de la selección nacional en el último Mundial.

Al Ahly cerró su comunicado expresando su esperanza de que las cosas vuelvan a su cauce correcto, en beneficio del fútbol egipcio y garantizando la justicia entre todos los elementos del sistema.