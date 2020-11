El agónico Colo Colo cierra la primera rueda fuera del descenso

y por fin y tras todas las polémicas y el coronavirus se han puesto al día. Y es otra, mejorada, la iniciativa con la que salió a jugar el Cacique, que sin Brayan Cortés cerró la primera rueda del Torneo Nacional en plena fecha FIFA. Es un indicativo de la disposición con la que lo jugó el elenco de Gustavo Quinteros el haberse generado 7 ocasiones claras de gol en el primer tiempo. Pero en el segundo se tenía que asegurar lo trabajado con anterioridad. Lo logró, y celebró en un hito que no lograba desde marzo en La Serena y en su reducto desde el pleno enero con Palestino.

Los primeros diez minutos fueron una ráfaga blanca. El Chaco Insaurralde cabeceó a un costado de la portería pero Nacho González voló para despejar el balón al córner. Rápidamente, de primera Gabi Suazo probó su pierna izquierda de primera tras un centro de Provoste y el resultado fue el mismo: Nacho, exigiéndose hacia el piso, repelió todo peligro. El local crecía en los costados y era agresivo en dirección al arco rival.

Nombre por nombre, el plantel para salvar la categoría

Leo tuvo un tiro libre que le quedó para rematar también en segunda instancia y que acabó perdiéndose por un costado. Al límite de los riesgos, Nacho salió en largo y Jason Flores la desvió por centímetros picando desde el extremo hasta el interior del área. Pero la actividdad se concnetró, casi siempre, en la meta puma: Paredes elevó un rodillazo frente al arco, Paredes volvió a tirar muy alto un zurdazo que nació de un tiro libre que puso Valencia en movimiento, Nacho manoteó un centro venenoso de Valencia, que al cierre concretó otra chance bastante liviana antes de que Suazo pinchara otra combinación con Paredes en la que Nacho volvió a reaccionar rápido. Faltaba el gol, claro, cuando abundaron las llegadas...

