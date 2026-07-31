El agente revela cómo es ahora la relación entre Gattuso y Taylor

La pelea entre Gennaro Gattuso y Kenneth Taylor en el campo de entrenamiento de la Lazio es una tormenta en un vaso de agua. Así lo aseguró este viernes el agente Guido Albers en declaraciones a De Telegraaf.

Gattuso detuvo de repente el entrenamiento el jueves y se dirigió, enfadado y gesticulando, hacia Taylor. El neerlandés recibió la orden del entrenador de marcharse al vestuario, tras lo cual Taylor se quitó el peto y se fue.

Según Radio Laziale, hubo un intercambio de palabras entre Gattuso y Taylor, tras lo cual intervino el técnico italiano. Aún no se sabe qué provocó la pelea entre entrenador y jugador. Gattuso y Taylor se reconciliaron rápidamente, después de lo cual el centrocampista se reincorporó al entrenamiento vespertino.

«Eso es correcto», señaló Albers en una breve reacción al diario matinal. El agente de Taylor no quiso profundizar más en el incidente en el campo de entrenamiento de la Lazio.

«Aunque las emociones se desbordaron por un momento, Gattuso supo apreciarlo precisamente después», analiza De Telegraaf sobre el incidente entre entrenador y jugador.

Gattuso fue nombrado a finales de junio por la directiva de la Lazio. El excentrocampista del AC Milan fue el sucesor de Maurizio Sarri en el Stadio Olimpico.

Taylor fue fichado en enero procedente del Ajax por unos diecisiete millones de euros. El centrocampista suma hasta ahora tres goles y dos asistencias en 21 partidos con la Lazio.