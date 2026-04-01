El agente lo confirma: el Arsenal es el favorito para fichar a un delantero por entre 60 y 70 millones de euros

Más temprano ese mismo día, Florian Plettenberg, de Sky Sport, escribió que el Arsenal está interesado en Christian Kofane. El agente de esta gran promesa (19) del Bayer Leverkusen ha confirmado ahora las informaciones procedentes de Alemania y cree que los Gunners son los que tienen más posibilidades de fichar a su cliente de la Bundesliga al final de esta temporada.

El Arsenal quedó recientemente muy impresionado por Kofane en los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Leverkusen. Aunque el seis veces internacional camerunés no llegó a marcar en la eliminatoria perdida (1-1, 2-0), ha dejado una impresión duradera.

El Leverkusen fichó a Kofane el verano pasado por una modesta suma de unos cinco millones de euros procedente del Albacete, equipo de la Segunda División española. Kofane no disfrutó de muchos minutos de juego al principio con el entrenador Erik ten Hag, pero ascendió en la jerarquía poco después de la destitución del técnico de Haaksbergen.

Kofane sale al campo en casi todos los partidos del Werkself, donde actualmente es titular la mayoría de las veces. Por el momento, suma 7 goles y 8 asistencias en 39 partidos con el Leverkusen, donde tiene contrato hasta mediados de 2029.

Además del Arsenal, hay más clubes ingleses de primera línea interesados en Kofane, a quien, por otra parte, sigue de cerca el Real Madrid. Según Plettenberg, el Leverkusen pide entre 60 y 70 millones de euros por el delantero, y la directiva ya está en contacto con el agente de Kofane para negociar un traspaso.

Dicho agente, Eric Depolo, ha confirmado ahora a Daily Arsenal que su cliente despierta interés en el norte de Londres. «Sí, el interés del Arsenal es sincero. El entrenador (Mikel Arteta, nota del editor) está muy impresionado con él».

Depolo también revela directamente qué otros clubes siguen de cerca a Kofane: el Chelsea, el Newcastle United, el Everton, el Brentford, el FC Barcelona y el Bayern de Múnich. Sin embargo, Depolo cree que el Arsenal se encuentra en «posición de ventaja».

«Creo que aún es pronto para decir nada, pero teniendo en cuenta que el jugador habla español, al igual que Mikel Arteta, y que William Saliba es originario de Camerún, diría que el Arsenal tiene las mejores cartas».

«Sí, hay contacto entre el Arsenal y yo. Pero ahora su prioridad es ganar la liga; a partir de ahí se pondrá todo en marcha. Es un jugador que vale 100 millones de euros. Con Kofane, el Arsenal tendrá un delantero de primer nivel para los próximos 10 años».

«Nunca había recibido tantas llamadas sobre Kofane como ahora. Actualmente es el mejor delantero sub-21 de Europa y el más completo. Es rápido, tiene gran técnica, defiende de maravilla y es muy bueno de cabeza. Es muy difícil encontrar todas estas cualidades en un solo delantero», afirma Depolo, quien, para terminar, confirma que el Arsenal está preparando una oferta oficial para el próximo verano.