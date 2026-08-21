Después de que The Athletic informara entre semana de que Michael Zetterer, del Frankfurt, estaba a punto de fichar por el Leeds United de la Premier League, el entorno del jugador ha desmentido ahora claramente la información. "Nos sorprenden mucho las informaciones que apuntan a que Michael Zetterer está a punto de marcharse. No se corresponden con la verdad. Michael y su familia se sienten muy a gusto en Frankfurt. Un traspaso no entra en sus planes en este momento", explicó el agente Nico Pellatz a Bild.

The Athletic había escrito anteriormente incluso sobre negociaciones muy avanzadas entre el Leeds y el Eintracht. Según esa información, Zetterer debía convertirse en el portero suplente del club de la Premier League por detrás del nuevo número uno, James Trafford. Sin embargo, a día de hoy parece que el traspaso no es un tema.

De este modo, la posición de portero sigue siendo uno de los mayores problemas en la plantilla del Eintracht. En la primera ronda de la Copa de Alemania ante el St. Tönis el viernes, Kaua Prates estará bajo palos.

El brasileño, no obstante, está bajo especial vigilancia. En la reciente debacle en el amistoso contra el FC Brentford encajó siete goles y especialmente en el segundo tanto no dejó una buena imagen. También en el pasado, Prates ha vuelto a evidenciar debilidades.

Por eso, la solución debería llegar con el fichaje de Noah Atubolu. Se le considera la opción preferida del Eintracht para la portería.

Pero Atubolu también está viviendo un verano de mercado turbulento. Tras separarse de su agencia de representación, el jugador de 24 años sigue buscando un nuevo club. Se considera descartado un futuro en el SC Freiburg después de que en mayo rechazara una renovación de su contrato, vigente hasta 2027.

Atubolu aspiraba originalmente a un traspaso a la Premier League, a ser posible a un club con aspiraciones europeas. Aston Villa, sobre todo, fue señalado como interesado. Sin embargo, allí Emiliano Martínez siguió siendo el número uno indiscutible, mientras que el interés concreto desde Inglaterra no se ha materializado hasta ahora.