El agente de Salah desmiente a Ramzy pero no niega la oferta del Real Madrid

El agente de Mohamed Salah ha aparecido en la escena pública para quitar importancia a las declaraciones del antiguo entrenador asistente de la selección de , Hani Ramzy, en las que aseguraba que "durante un stage en en marzo de 2018 Salah me dijo que el le había hecho una oferta" que finalmente el delantero del no estimó en marzo de 2018.

Mohamed never discussed any career plans with any ex coach.