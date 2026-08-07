El español Rodri, centrocampista del Manchester City, ha resuelto su futuro después de que su agente revelara que el jugador ha optado por marcharse al Barcelona, prefiriendo al club catalán antes que a su rival, el Real Madrid, que había sido el candidato más destacado para hacerse con sus servicios durante las últimas semanas.

Rodri, de 30 años, mantuvo negociaciones con el Real Madrid a lo largo de varias semanas, después de haber manifestado el pasado mes de marzo su deseo de marcharse al estadio "Santiago Bernabéu", antes de que los planteamientos cambiaran de forma repentina tras la irrupción con fuerza del Barcelona en la operación.

Según los informes, Rodri habló con el entrenador del Barcelona, Hans Flick, además del director deportivo, Deco, y ambos lograron convencerlo del proyecto deportivo del club catalán, antes de que el jugador alcanzara un acuerdo sobre las condiciones personales con el Barcelona el jueves.

El agente de Rodri zanja la polémica

Pablo Barquero, agente de Rodri, reveló los detalles de la decisión durante una entrevista con la emisora "Cadena SER", confirmando que el jugador comunicó al Real Madrid su elección de marcharse al Barcelona.

Barquero declaró, según recogió el diario británico "Mirror": "Por respeto al Real Madrid, porque han sido muy profesionales, Rodri les comunicó que su decisión es fichar por el Barcelona".

El Real Madrid había presentado una oferta atractiva a Rodri, según su agente, pero el jugador del Manchester City resolvió su elección a favor del Barcelona, en un giro inesperado en el rumbo de la operación después de que el club blanco fuera el más cercano a ficharlo.

El Barcelona se mueve para suplir a De Jong

El movimiento del Barcelona para incorporar a Rodri se produjo ante la necesidad del equipo de reforzar el centro del campo, especialmente tras la lesión de Frenkie de Jong, que lo apartará de los terrenos de juego durante varios meses.

El club catalán considera que Rodri representa una opción ideal para suplir la ausencia de De Jong, sobre todo después de haber superado sus problemas físicos y recuperado su nivel, antes de desempeñar un papel destacado en la conquista del Mundial por parte de España el mes pasado.

Rodri también obtuvo el Balón de Oro al mejor jugador del torneo, después de ofrecer actuaciones sobresalientes con la selección española dirigida por Luis de la Fuente.

El Manchester City se aferra a la esperanza

Pese a los últimos acontecimientos, el Manchester City no ha perdido la esperanza de retener a Rodri, especialmente porque el jugador ha entrado en el último año de su contrato actual con el club.

La directiva del City es muy consciente del deseo del jugador de regresar a España, mientras que el técnico Enzo Maresca busca con todas sus fuerzas conservar a uno de los elementos más importantes del equipo.

Maresca declaró a principios de esta semana: "Es muy importante que esté con nosotros. Cualquier entrenador del mundo quiere a Rodri porque es un jugador de altísimo nivel, y por eso su presencia es importante para mí, para el club y para todos".

Sin embargo, la tarea del Manchester City parece complicada ante el evidente deseo del jugador de regresar a la liga española, junto al movimiento serio del Barcelona para cerrar la operación.

El club catalán dispone de un mayor margen en el tope salarial tras la salida de Robert Lewandowski, y además parece dispuesto a aportar el dinero necesario para convencer al Manchester City de abrir la puerta a las negociaciones, después de que anteriormente ofreciera cerca de 100 millones de libras esterlinas al Atlético de Madrid para fichar al argentino Julián Álvarez el pasado mes de junio.

Una trayectoria brillante de Rodri con el Manchester City

Rodri pasó 7 años con la camiseta del Manchester City, durante los cuales conquistó 4 títulos de la Premier League, la Liga de Campeones de Europa en una ocasión, además de dos títulos de la Copa de la Federación Inglesa.

El jugador español también se coronó con el Balón de Oro en 2024, tras su destacado papel al liderar a la selección de su país hacia la victoria en la Eurocopa ese mismo año.

En caso de marcharse, Rodri será uno de los nombres más destacados que abandonen el Manchester City durante un verano que está siendo testigo de grandes cambios en las filas del equipo.