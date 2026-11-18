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El nombre del español Pep Guardiola, exentrenador del Manchester City, vuelve a sonar con fuerza en el mercado de entrenadores después de que varios clubes saudíes hayan entrado en posibles negociaciones con él, con la intención de aprovechar su enorme experiencia y su extenso palmarés en el fútbol europeo.

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Josep Maria Orobitg, agente del técnico español, reveló en declaraciones al diario saudí «Arriyadiyah» que su representado ha recibido ofertas procedentes del reino en los últimos días. Según explicó, estas propuestas llegaron a través de intermediarios, aunque no desveló los nombres de los clubes interesados en hacerse con sus servicios.

«En los últimos días hemos recibido ofertas de Arabia Saudí a través de intermediarios, pero Guardiola se niega rotundamente a estudiar ninguna de las ofertas actuales», afirmó Orobitg.

El agente del técnico español añadió: «Pep empezará a hablar de su futuro de manera oficial antes del inicio de la próxima temporada, y esa es, a día de hoy, una decisión definitiva».

Las palabras del representante de Guardiola dejan clara su postura ante las ofertas saudíes en este momento: el técnico español no tiene intención de entrar en negociaciones sobre su próximo destino y prefiere aplazar la decisión sobre su futuro hasta el periodo previo al arranque de la nueva temporada.

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El fin de una era en el Manchester City

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Las ofertas saudíes llegan tras el final de la etapa de Guardiola en el Manchester City, que se prolongó durante diez años, desde 2016 hasta 2026, y que se convirtió en la experiencia más larga de su carrera como entrenador, después de haber dirigido al equipo en el periodo más exitoso de su historia.

Guardiola se hizo cargo del Manchester City en el verano de 2016 y solo necesitó dos temporadas para conquistar su primera Premier League en el banquillo celeste, en la temporada 2017-2018, cuando sumó 100 puntos, una hazaña histórica que ningún equipo había logrado antes en la historia de la competición.

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El técnico español siguió batiendo récords y llevó al City a revalidar el título de liga la temporada siguiente, antes de encadenar una serie de éxitos a nivel nacional que culminaron con cuatro Premier League consecutivas entre 2021 y 2024, lo que convirtió al equipo en el primero en conseguirlo en la historia de la competición.

El mayor logro de su etapa en el club inglés fue la conquista de la Champions League en la temporada 2022-2023, tras vencer por 1-0 al Inter de Milán en la final. Así, el Manchester City consiguió un triplete histórico al reunir la Premier League, la FA Cup y el título europeo en una misma temporada.

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Barcelona y Bayern de Múnich: un historial europeo excepcional

Los éxitos de Guardiola con el Manchester City no fueron una excepción en su carrera, ya que antes había cosechado grandes triunfos con el Barcelona y el Bayern de Múnich, lo que le ha convertido en uno de los entrenadores con más títulos en la historia del fútbol moderno.

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Su carrera como entrenador comenzó en el Barcelona en 2008, cuando asumió el mando del primer equipo en sustitución del neerlandés Frank Rijkaard. Su primera temporada fue extraordinaria: condujo al equipo a un triplete histórico al ganar la Liga, la Copa del Rey y la Champions League en la campaña 2008-2009.

Guardiola siguió al frente del Barcelona hasta 2012 y, en cuatro temporadas, ganó 14 títulos, entre ellos tres Ligas, dos Champions League, dos Copas del Rey y tres Supercopas de España.

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Tras su salida del Barcelona, se alejó de los banquillos durante una temporada antes de regresar de la mano del Bayern de Múnich en 2013. En el club alemán pasó tres temporadas y conquistó la Bundesliga en todas ellas, además de dos Copas de Alemania, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes.

Pese a su éxito a nivel nacional con el conjunto bávaro, no logró llevar al Bayern de Múnich a conquistar la Champions League, ya que su trayectoria en la competición se detuvo en las semifinales en las tres temporadas que pasó allí.

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A lo largo de su carrera como entrenador, Guardiola ha ganado tres Champions League: dos con el Barcelona, en 2009 y 2011, y una con el Manchester City, en 2023, lo que le sitúa entre los pocos técnicos que han conquistado el torneo con más de un club.

Reuters+2

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Arabia Saudí no es el único destino posible

Aunque el nombre de Guardiola se ha vinculado a las ofertas saudíes en los últimos días, las declaraciones de su agente no cierran la puerta a otras posibilidades, sobre todo porque el técnico español todavía no ha decidido su próximo destino y se ha limitado a aplazar cualquier conversación sobre su futuro hasta antes del inicio de la próxima temporada.

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Guardiola ya había hablado de su deseo de tomarse un descanso tras el final de su etapa en el Manchester City. En declaraciones anteriores a la Premier League, aseguró que se alejaría de los banquillos al terminar su contrato con el club, sin aclarar si volvería a la profesión más adelante.

Además, algunas informaciones periodísticas le han relacionado con posibles oportunidades para dirigir a una selección, lo que abre distintas posibilidades para su futuro, ya sea volver a entrenar a un club o vivir una nueva experiencia fuera del fútbol europeo.

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Lo que sí parece seguro, según las declaraciones de Orobitg a «Arriyadiyah», es que las ofertas saudíes no han hecho cambiar de postura a Guardiola por ahora, y que el técnico español no quiere estudiar ninguna de ellas en este momento, ya que prefiere tomarse el tiempo necesario para tomar su próxima decisión.

Mientras los clubes saudíes esperan conocer su postura definitiva, Guardiola sigue siendo uno de los nombres más codiciados del mundo de los banquillos, después de haber triunfado en tres de las principales ligas europeas, haber ganado la Champions League con el Barcelona y el Manchester City y haber dejado una huella imborrable en la historia de los clubes que ha dirigido.