Goal.com
En directo

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
enzo-fernandez(C)Getty Images
Abobakr El Mokadem

Traducido por

El agente de Enzo Fernández deja la puerta abierta a su fichaje por el Real Madrid con unas palabras muy claras

Primera División
Premier League
Argentina vs Cabo Verde
Argentina
Cabo Verde
World Cup
Real Madrid
Enzo Fernández
Fichajes
España
Inglaterra
Argentina
Cabo Verde
EE. UU.

Su contrato se extiende hasta 2032.

Javier Pastori, agente del argentino Enzo Fernández, ha abierto la posibilidad de su fichaje por el Real Madrid este verano.

El mediocampista, de 25 años, ha elogiado al club y a la ciudad, lo que ha llamado la atención.

Su traspaso no será fácil: tiene contrato con el Chelsea hasta 2032 y el club londinense pediría unos 140 millones de euros, cantidad que el Real Madrid no está dispuesto a pagar.

Pese a ello, el jugador se plantea marcharse y su agente, Javier Pastori, declaró a «Marca»: «Estamos valorando que deje el Chelsea este verano, pero no hay nada seguro ni definitivo con ningún club».

Y añadió: «Ahora mismo, el jugador está centrado en la selección argentina, ya que está disputando el Mundial y está muy cerca de clasificarse para los octavos de final... Solo piensa en eso».

World Cup
Argentina crest
Argentina
ARG
Cabo Verde crest
Cabo Verde
CPV

Al preguntarle por las declaraciones de Enzo sobre su afinidad con Madrid, Pastori respondió: «Tiene muchos amigos allí y es muy amigo de Julián Álvarez. Al fin y al cabo, pasan todo su tiempo libre juntos allí. Yo también vivo en Madrid. Cada vez que viajaba, era para verme y para hacer algunos recados, pero, dejando eso de lado: ¿a quién no le gusta Madrid?».

Anuncios