Javier Pastori, agente del argentino Enzo Fernández, ha abierto la posibilidad de su fichaje por el Real Madrid este verano.

El mediocampista, de 25 años, ha elogiado al club y a la ciudad, lo que ha llamado la atención.

Su traspaso no será fácil: tiene contrato con el Chelsea hasta 2032 y el club londinense pediría unos 140 millones de euros, cantidad que el Real Madrid no está dispuesto a pagar.

Pese a ello, el jugador se plantea marcharse y su agente, Javier Pastori, declaró a «Marca»: «Estamos valorando que deje el Chelsea este verano, pero no hay nada seguro ni definitivo con ningún club».

Y añadió: «Ahora mismo, el jugador está centrado en la selección argentina, ya que está disputando el Mundial y está muy cerca de clasificarse para los octavos de final... Solo piensa en eso».

Al preguntarle por las declaraciones de Enzo sobre su afinidad con Madrid, Pastori respondió: «Tiene muchos amigos allí y es muy amigo de Julián Álvarez. Al fin y al cabo, pasan todo su tiempo libre juntos allí. Yo también vivo en Madrid. Cada vez que viajaba, era para verme y para hacer algunos recados, pero, dejando eso de lado: ¿a quién no le gusta Madrid?».