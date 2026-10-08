El agente de Donnarumma: el Manchester City comunicó este mensaje a sus jugadores tras la decisión de condena

El Manchester City mantiene el optimismo pese a haber sido declarado culpable oficialmente por la Premier League de 114 de los 115 cargos presentados contra él por infracciones financieras.

Los clubes de la Premier League reclaman una sanción sin precedentes contra el Manchester City, después de que se demostrara que cometió más de 100 infracciones de las normas financieras.

Por su parte, el Manchester City se ha comprometido a plantar cara a la decisión de la comisión hasta el final, acusándola de dar crédito a las "teorías conspirativas de la Premier League", y ha presentado un recurso para anular la condena.

El agente del portero Gianluigi Donnarumma afirmó que su jugador y otros han recibido garantías de que la "justicia deportiva" dará la razón al Manchester City.

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Enzo Raiola, en declaraciones recogidas por el diario "The Sun", dijo: "¿Cambiará algo el caos del Manchester City? No, no cambiará nada para nosotros ni para Donnarumma".

Y añadió: "Las noticias aparecen de forma periódica. El club ha hablado con Gigi y todos están tranquilos; ahora hay partidos importantes contra el Liverpool y el Paris Saint-Germain, y después la justicia deportiva seguirá su curso".

Y agregó: "Pero Donnarumma ha recibido garantías del Manchester City".

Donnarumma y el resto de los jugadores del Manchester City que estaban disputando partidos internacionales regresarán a los entrenamientos este jueves para preparar el partido de la Premier League del domingo contra el Liverpool.