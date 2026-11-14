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Shukri Shukrani, agente del griego Georgios Donis, director técnico de la selección de Arabia Saudita, reveló la verdad sobre su salida de la dirección del combinado saudí durante el próximo periodo.

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Algunos informes de prensa habían especulado con la salida de Donis del banquillo de la selección saudí en el próximo periodo, concretamente antes del inicio de la Copa Asiática 2027, señalando al español Roberto Martínez, exseleccionador de Portugal, como candidato para asumir el cargo en su lugar.

El agente de Donis respondió a esas informaciones, en declaraciones a los canales saudíes de "Al Arabiya", donde dijo: "El entrenador y su cuerpo técnico están contentos y llenos de ambición, y se centran por completo en su trabajo con la selección saudí".

Y añadió: "Reina un ambiente excelente dentro del grupo, hay entusiasmo y compromiso con lograr los objetivos marcados, y ese es el foco de atención del entrenador y de su cuerpo técnico".

Chakrani confirmó las declaraciones que el propio Donis había hecho en la rueda de prensa posterior a la victoria amistosa ante Corea del Sur por 3-2, ayer viernes, en el estadio Jassim bin Hamad de la capital catarí, Doha.

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Donis dijo tras el partido: "Sabéis que soy una persona franca y que transmito muchos mensajes. Me siento parte de Arabia Saudí, y no un entrenador cualquiera, incluso cuando entrenaba a los clubes de aquí".

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Y agregó: "Tras el aplazamiento de la Copa Asiática, informé a mi cuerpo técnico de que nuestro contrato finaliza antes de la nueva fecha del torneo, y luego algunos barajaron nombres de grandes entrenadores; son rumores que no aportan absolutamente nada".

Y prosiguió: "Incluso después de mi regreso de Yeda, un amigo griego en NEOM me habló de noticias sobre mi destitución tras la Copa del Golfo, y aquí estoy hoy, continuando con la selección".

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Y continuó: "Los rumores no me afectan a mí personalmente, pero perjudican al vestuario. Quienes nos rodean son conscientes de la magnitud de nuestro trabajo, y lo que se dice no es justo para nosotros".

Y siguió: "El fútbol saudí cuenta con una nueva generación que necesita una estrategia de futuro clara, e incluso si no soy yo el seleccionador que lidere a este equipo, seguiré siendo siempre el primer apoyo de Arabia Saudí".

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Y concluyó: "El programa técnico que he presentado cubre la etapa hasta el parón del próximo marzo para disputar partidos amistosos durante ese periodo, de modo que a esa etapa le seguirá la fase de preparación para nuestra participación en la Concacaf".

No fue la primera vez que Donis desmintió las informaciones sobre su salida de la selección saudí, pues ya lo había hecho horas antes del amistoso ante Corea del Sur.

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Donis dijo, en declaraciones al diario saudí "Al Riyadiah", el pasado miércoles: "No me importan los rumores que se lanzan de vez en cuando sobre mi futuro profesional con la selección saudí".

Y añadió: "Lo que me importa en este momento es desarrollar a Arabia Saudí y centrarme en el trabajo. Tengo la experiencia para lidiar con lo que se dice sobre mi futuro profesional, y daré lo mejor de mí para servir al fútbol saudí".

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Cabe recordar que Donis asumió el cargo de seleccionador de Arabia Saudí el pasado mes de abril, en sustitución del técnico francés Hervé Renard, apenas dos meses antes del inicio de la Copa del Mundo 2026, de la que se despidió en la primera fase.

La selección saudí empató en el Mundial ante Uruguay 1-1 y ante Cabo Verde sin goles, mientras que cayó ante España por cuatro goles a cero, quedando última del Grupo Octavo con solo dos puntos.

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Pese a ello, el técnico griego logró conducir a Arabia Saudí a la conquista de su primer título en 23 años, cuando ganó con la selección la Copa del Golfo Arábigo en su vigesimoséptima edición, la "Golfo 27", el pasado mes de octubre.

Donis conquistó el torneo de la mejor manera posible, ya que la selección saudí logró ganar 4 de los 5 partidos, superó el quinto en la tanda de penaltis y marcó 8 goles, sin que su portería encajara ninguno.

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En general, la selección saudí disputó 12 partidos bajo el mando de Donis, tanto a nivel oficial como amistoso, en los que consiguió 6 victorias, por 4 empates y dos derrotas, y marcó 16 goles, mientras que su portería encajó 9.