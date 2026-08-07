Como anunció el representante del centrocampista, Pablo Barquero, en la emisora Cadena Ser, Rodri ha decidido no firmar un contrato con el campeón récord del fútbol español.





«La oferta era realmente buena. Apreciamos la profesionalidad, la clase, el respeto y la manera en la que Real Madrid llevó las negociaciones. Real Madrid estaba seriamente interesado en fichar a Rodri y puso todo de su parte para convencerlo. Desde el presidente hasta el director general, todos trabajaron para hacer posible el traspaso de Rodri al Real Madrid», dijo Barquero.

Las conversaciones con los blancos fueron "positivas", pero el campeón del mundo y de Europa con España se ha "decidido por otra oferta". Barquero no quiso revelar de qué club se trata exactamente. Según informaciones coincidentes de varios medios, precisamente el eterno rival del Real, el Barcelona, es el que se lleva el visto bueno.

El jueves, el diario español Marca ya había informado de que Rodri dio su visto bueno a los dirigentes del vigente campeón de LaLiga, con el entrenador Hansi Flick al frente, para un traspaso en el actual periodo de fichajes.

Ahora, al Barça todavía le queda la difícil tarea de alcanzar un acuerdo con el Manchester City, donde Rodri tiene contrato hasta 2027. Marca habla de al menos 50 millones de euros de traspaso, mientras que, según AS, Barcelona tendría que transferir a Inglaterra más bien unos 60 millones de euros en caso de que la operación se cierre.

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Barcelona debe acordar con el Manchester City la cifra del traspaso

En el Real, por su parte, ya se había extendido la decepción antes incluso de que aparecieran las informaciones, ya que en Madrid recibían cada vez más señales desde el entorno de Rodri de que preferiría el Camp Nou al Bernabéu. Supuestamente, los blancos llevaban ya varias semanas intentando fichar al capitán español campeón del mundo. Rodri no dio ninguna señal de querer renovar con los Skyblues, por lo que una salida en la actual ventana de fichajes se convertía cada vez más en una opción imaginable para los ingleses.

En la pugna por Rodri, a favor del FC Barcelona jugó el estilo de juego del equipo, claramente orientado a la posesión del balón, mientras que el Real, incluso bajo el mando del nuevo técnico Jose Mourinho, probablemente apostará por momentos por el juego de transición. Además, en el conjunto catalán Rodri coincidiría, a diferencia de lo que ocurriría en el Real, con numerosos compañeros de equipo con los que este verano conquistó el título mundial.

En el centro del campo del Barça, Frenkie de Jong estará de baja durante un largo tiempo por una lesión de rodilla, por lo que existe una necesidad en esa posición que Rodri podría cubrir.

Sin embargo, para que el traspaso salga adelante desde la perspectiva de los catalanes, el club debe, según The Athletic, vender primero jugadores para poder reunir los recursos financieros necesarios. Este verano, el Barça ya ha invertido alrededor de 100 millones de euros en Anthony Gordon (Newcastle) y Karim Adeyemi (Dortmund).