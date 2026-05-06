El agente Anis Hadj Moussa envía un mensaje muy claro al Feyenoord sobre el futuro

Anis Hadj Moussa está cuajando una temporada excelente en el Feyenoord, por lo que es de esperar que cambie de equipo el próximo verano. Mohamed Dahmal, agente del argelino, ha enviado un mensaje muy claro a la directiva del club de Róterdam.

El Olympique de Marsella, el OGC Niza y el Sunderland han sido vinculados con el extremo, pero Dahmal asegura a Maghreb Foot que el jugador no piensa en un traspaso.

“No nos centramos tanto en un posible traspaso de Anis Hadj Moussa a otro club, sino más bien en que termine la temporada a lo grande en el Feyenoord”, afirma. El equipo de Róterdam tiene casi asegurada la segunda plaza en la Eredivisie y, con ello, un billete directo a la Liga de Campeones.

«Después, Hadj Moussa se concentrará en el gran reto que le espera: el Mundial con Argelia, que comenzará en breve».

Reconoce que hay mucho interés en el jugador y deja claro que la decisión final sobre su futuro corresponde al club, por lo que Hadj Moussa no forzará su salida.

Pese a ello, dentro y fuera del club se prevé que esta sea su última temporada en Países Bajos. Su contrato vence en 2030, lo que fortalece la posición del Feyenoord en cualquier negociación. La prensa extranjera habla de un traspaso superior a 30 millones de euros.

Ueda también podría marcharse, mientras que Givairo Read interesa al Bayern de Múnich y al Manchester City.