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Tegar Paramartha

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El aficionado del Arsenal que rechazó a todas las leyendas por Declan Rice

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Arsenal
Premier League
D. Rice

Un aficionado del Arsenal rechaza cambiar a Declan Rice por Frank Lampard, Steven Gerrard o el trío de Xavi, Andrés Iniesta y Sergio Busquets.

En el teatro del fútbol, las opiniones fluyen como los pases. Pocas muestras reflejan mejor la devoción por un club que defender a un solo jugador. Declan Rice, pilar del Arsenal, ha inspirado uno de esos momentos de lealtad sin filtros.

Ante intercambios cada vez más tentadores, la respuesta de un aficionado fue firme: no. Ni por Bruno Fernandes, el creativo motor del Manchester United, ni por Pedri, el joven talento considerado el futuro director del fútbol. Ni siquiera cuando las ofertas alcanzaron cotas legendarias.

«¿Cambiarías a Declan Rice por Bruno Fernandes? No», afirmó el aficionado.

¿Por Pedri? No. ¿Por Lampard en su mejor momento? No. ¿Por Gerrard en su mejor momento? Por nadie», añadió.

Al insistir, y pese a ofrecer a los legendarios capitanes de Chelsea y Liverpool o al trío de oro del Barcelona, la respuesta no varió: «¿Lampard y Gerrard en su mejor momento? No. ¿Xavi, Iniesta y Busquets? No».

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Would you swap Declan Rice for Bruno Fernandes? 🔀 #football #arsenal #premierleague #championsleague #soccer

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Esta postura inflexible refleja el estatus de héroe de culto que Rice se ha ganado entre los aficionados del Arsenal, por encima de campeones mundiales y de la Champions.

Muchos más hinchas pensarían igual tras verle llevar al Arsenal a ganar la Premier 2025/26.

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