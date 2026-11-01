El AEK de Atenas recibe un duro golpe antes de enfrentarse al Real Madrid en la Champions League

El AEK Atenas sufrió una sorprendente derrota ante su eterno rival, el Panathinaikos, por dos goles a cero, en el derbi que enfrentó a ambos este domingo, encajando así su primera derrota de la temporada en la liga griega, antes de un difícil examen europeo frente al Real Madrid, la noche del martes, dentro de los partidos de la cuarta jornada de la Liga de Campeones de Europa.

La derrota llegó en un momento complicado para el conjunto griego, que afrontaba el encuentro con la moral alta tras conseguir 3 victorias consecutivas en la competición doméstica, pero fracasó en mantener su racha de resultados positivos, dejando congelado su casillero y ampliándose la distancia con el Panathinaikos hasta los 7 puntos.

El equipo local no concedió a su rival un respiro, después de que Andreas Tetey abriera el marcador en el primer minuto del partido, poniendo al AEK Atenas bajo presión temprana, antes de que Santino Andino ampliara la ventaja con el segundo gol al inicio de la segunda parte, dificultando aún más la tarea del equipo visitante de remontar.

El AEK Atenas intentó recortar la diferencia y volver a meterse en el encuentro, generando algunas ocasiones que pudo haber aprovechado para cambiar el rumbo del partido, pero no logró traducirlas en goles, pese a disputar los últimos veinte minutos con superioridad numérica, saliendo finalmente con una dolorosa derrota ante su rival tradicional.

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Este resultado coloca al AEK Atenas ante un gran desafío para recuperar su equilibrio rápidamente, ya que no dispone de mucho tiempo para corregir sus errores antes de recibir al Real Madrid, en un encuentro que exige una mayor concentración y disciplina, especialmente porque el conjunto blanco afronta el partido con las aspiraciones de seguir sumando victorias, lo que hace que la tarea de los locales sea aún más complicada tras la caída en el derbi.