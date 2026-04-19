El ADO apuesta fuerte y quiere subir a la Eredivisie con exjugadores de élite del Ajax y el PSV

Según Fabrizio Romano, ADO Den Haag quiere fichar a Jayden Braaf. El campeón de la Keuken Kampioen Divisie es favorito para contratar al delantero.

No obstante, el ADO no está solo: CF Cádiz y Portsmouth FC también pujan por el jugador, que se encuentra sin contrato.

Braaf se formó en las canteras de Ajax y PSV antes de fichar por el Manchester City a los 16 años.

En el filial marcó 12 goles en 24 partidos, pero no llegó al primer equipo y fue cedido al Udinese.

En Italia solo jugó cuatro partidos sin destacar, y a su regreso a Manchester City surgieron roces que lo llevaron a marcharse.

Tras pasar por Borussia Dortmund, Hellas Verona, Fortuna Sittard y Salernitana, el verano pasado quedó sin equipo. Ahora ADO le ofrece la oportunidad de jugar en la Eredivisie.







