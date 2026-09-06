El acuerdo por Anis Hadj Moussa, por ahora descartado: el Ittihad Club no puede cumplir con la exigencia

El traspaso de Anis Hadj Moussa al Ittihad Club se ha caído en el último momento. El club saudí no puede cumplir con la garantía bancaria exigida por el Feyenoord, informan Ben Jacobs y Feyenoord Transfermarkt. Por ello, la operación queda por ahora descartada.

Antes, este domingo, el cambio de Hadj Moussa a Arabia Saudí parecía estar cerca. Feyenoord e Ittihad Club habían alcanzado un acuerdo verbal y solo esperaban las últimas formalidades. La garantía bancaria resulta ahora ser el escollo.

Feyenoord quería seguridad financiera antes de dar definitivamente luz verde al traspaso millonario. Según las últimas informaciones, Ittihad Club se niega a ofrecer esa garantía. Por ello no habrá reconocimiento médico y Hadj Moussa no se marchará a Riad.

En la operación estaban en juego cantidades enormes. Feyenoord Transfermarkt informó anteriormente de que Feyenoord podía recibir hasta 44 millones de euros, incluidos bonus. Rijnmond habló de una cantidad fija de traspaso de 40 millones de euros, que con bonus podía elevarse hasta los 42 millones de euros.

Con cualquiera de las dos cantidades, Hadj Moussa se habría convertido en la venta más cara de la historia del Feyenoord. Eso no ocurrirá por la caída de este traspaso.

El mercado de fichajes en Arabia Saudí sigue abierto, por lo que Ittihad Club aún podía presentar una nueva oferta a los rotterdamers. Hadj Moussa ya no entró en la convocatoria ante el NEC (1-3) debido a los problemas relacionados con el traspaso y parece haber disputado su último partido con el Feyenoord.

Un traspaso al Ittihad Club no está por ahora sobre la mesa debido a los problemas con la garantía bancaria.