El acuerdo por Anis Hadj Moussa, de momento descartado: el Ittihad Club no puede cumplir con la exigencia

El traspaso de Anis Hadj Moussa al Ittihad Club se ha caído en el último momento. El club saudí no puede cumplir con la garantía bancaria exigida por el Feyenoord, informan el periodista de fichajes Ben Jacobs y Feyenoord Transfermarkt. Como consecuencia, la operación queda aparcada por el momento.

Antes, este domingo, el pase de Hadj Moussa a Arabia Saudí parecía estar cerca. Feyenoord e Ittihad Club habían alcanzado un acuerdo verbal y solo estaban a la espera de las últimas formalidades. La garantía bancaria resulta ahora ser el obstáculo.

El Feyenoord quería seguridad financiera antes de dar definitivamente luz verde al traspaso millonario. Según las últimas informaciones, Ittihad Club se niega a ofrecer esa garantía. Por ello no habrá reconocimiento médico y Hadj Moussa no se marchará a Yeda.

En la operación estaban en juego cantidades enormes. Feyenoord Transfermarkt informó antes de que el Feyenoord podía recibir hasta 44 millones de euros, incluidos bonus. Rijnmond habló de una cantidad fija de traspaso de 40 millones de euros, que podía elevarse hasta los 42 millones de euros mediante bonus.

Con ambas cifras, Hadj Moussa se habría convertido en la venta más cara de la historia del Feyenoord. Eso no ocurrirá por la caída de este traspaso.

El mercado de fichajes en Arabia Saudí sigue abierto, por lo que Ittihad Club aún podía presentar una nueva oferta a los rotterdameses. Hadj Moussa ya no entró en la convocatoria para el partido contra el NEC (1-3) debido a los problemas relacionados con el traspaso y parece haber jugado su último partido con el Feyenoord.

Un traspaso al Ittihad Club no está por ahora sobre la mesa debido a los problemas con la garantía bancaria.