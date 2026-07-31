El Paris Saint-Germain ha alcanzado un acuerdo definitivo con el Mónaco para la incorporación del delantero francés Maghnes Akliouche, que se convertirá en el fichaje más reciente del campeón de Europa durante el actual mercado de fichajes de verano.

Según la cadena francesa RMC , las negociaciones entre ambos clubes se cerraron tras semanas de conversaciones, y el jugador de 24 años firmará un contrato por cinco temporadas con el conjunto parisino, en una operación valorada en cerca de 50 millones de euros.

Todavía no se ha fijado la fecha del reconocimiento médico, pero todos los detalles entre ambas partes ya están cerrados, y el anuncio oficial del traspaso del jugador se producirá en los próximos días.

Akliouche, que participó con la selección francesa en el Mundial 2026, contaba con el interés de varios clubes europeos, pero situó al Paris Saint-Germain como su primera opción, al preferir continuar su carrera en la liga francesa.

Akliouche abandona las filas del Mónaco tras una trayectoria de varios años con la camiseta del primer equipo, en la que disputó 139 partidos en distintas competiciones y marcó 23 goles, hasta convertirse en uno de los talentos más destacados que ha dado el club en los últimos años.

Compensar la salida de Kang-in Lee: movimientos ofensivos continuos

La llegada de Akliouche a París se produce para compensar la marcha del surcoreano Kang-in Lee, que fichó por el Atlético de Madrid por 40 millones de euros, ya que el cuerpo técnico dirigido por Luis Enrique considera que el jugador francés puede aportar al equipo opciones adicionales en la línea ofensiva.

Akliouche posee la capacidad de jugar en más de una posición ofensiva, ya sea como extremo o como centrocampista ofensivo, lo que encaja con el estilo del Paris Saint-Germain basado en la variedad y la flexibilidad táctica.

Los movimientos del club parisino en el mercado de fichajes continúan, pues los responsables del equipo estudian la posibilidad de incorporar a un nuevo extremo, especialmente en caso de que se marche Bradley Barcola, que hasta ahora no ha aceptado renovar su contrato.

Asimismo, el futuro de Ibrahim Mbaye sigue bajo seguimiento, en medio de informaciones que apuntan a la posibilidad de que abandone el club en el próximo periodo.