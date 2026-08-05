El Real Madrid está más cerca que nunca de cerrar el fichaje del extremo marfileño Yan Diomandé, procedente del Leipzig alemán, en el marco del actual mercado de fichajes de verano.

En este sentido, el periodista alemán Florian Plettenberg, corresponsal de la cadena "Sky Sport - Alemania", escribió este miércoles a través de su cuenta en la plataforma "X": "¡Gran avance! El Real Madrid y el Leipzig están a punto de cerrar el traspaso de Yan Diomandé".

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Y añadió: "Detalles en exclusiva: el monto económico garantizado de la operación asciende a 125 millones de euros. Con la suma de los bonus realistas, se espera que la cifra aumente hasta los 135 millones de euros, mientras que el valor total podría alcanzar los 140 millones de euros en caso de que se cumplan todos los bonus vinculados a condiciones difíciles de lograr".

Y prosiguió: "El Leganés (su anterior club) recibirá alrededor del 5% de los beneficios del traspaso del jugador, según el acuerdo alcanzado entre las partes. Solo quedan los últimos trámites formales antes de cerrar la operación de forma oficial".

Diomandé brilló con el Leipzig la temporada pasada, además de ofrecer una destacada actuación con la camiseta de la selección de Costa de Marfil en la Copa Africana de Naciones 2025 y el Mundial 2026.



