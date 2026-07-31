El club inglés Newcastle United está cerca de anunciar oficialmente el fichaje del alemán Matthias Jaissle, anterior director técnico del Al-Ahli saudí, después de alcanzar un acuerdo definitivo con la directiva del "Raqi" sobre el importe de la cláusula económica para poner fin al vínculo del entrenador con el club.

Según la cadena británica "Sky Sports", el Newcastle pagará alrededor de 9,5 millones de libras esterlinas (11 millones de euros) al Al-Ahli a cambio de hacerse con los servicios de Jaissle, quien firmará un contrato por cuatro temporadas, mientras que el anuncio oficial de la operación se producirá durante las próximas horas.

La aceptación del Newcastle de abonar el importe de la compensación llegó tras la firmeza del Al-Ahli en la defensa de sus derechos económicos, con lo que el club inglés cierra una de las operaciones de entrenadores más destacadas del presente verano, después de elegir a Jaissle para suceder al inglés Eddie Howe.

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Jaissle había estado cerca anteriormente de renovar su contrato con el Al-Ahli por el mismo periodo, pero las negociaciones se estancaron por una discrepancia sobre algunas cláusulas contractuales, la más destacada el deseo del técnico alemán de incluir una cláusula que le otorgara el importe íntegro de su contrato en caso de destitución, algo que rechazó la directiva del club saudí.

Jaissle abandonó el Al-Ahli después de tres temporadas que pasó con el equipo, desde su nombramiento en 2023 como sucesor del sudafricano Pitso Mosimane, durante las cuales logró conducir al "Raqi" a una de las etapas más exitosas de su historia.

Durante su trayectoria con el Al-Ahli, el técnico alemán se proclamó campeón de la Liga de Campeones de Élite de Asia dos veces consecutivas, y también condujo al equipo a la conquista de la Supercopa de Arabia Saudí, dejando una fuerte huella antes de comenzar un nuevo reto en la Premier League inglesa con el Newcastle United.