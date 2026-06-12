El acuerdo está cerrado: el Real Madrid supera al Barcelona en la lucha por Bernardo Silva

El Real Madrid ha ganado la pugna al Barcelona para fichar este verano al centrocampista portugués Bernardo Silva, del Manchester City.

Su contrato con el City vence el 30 de junio y, tras sonar para Atlético y Barcelona, elegirá el Santiago Bernabéu.

Fabrizio Romano, experto en fichajes, confirmó en X: «El acuerdo está cerrado. Bernardo Silva fichará por el Real Madrid. ¡Contrato acordado y aprobado!».

El contrato será de dos años, con opción a un tercero, y las negociaciones, iniciadas hace 36 horas, ya concluyeron.

Concluyó: «José Mourinho quería fichar a Silva y el jugador ha aceptado la oferta; las negociaciones de las que hablamos ayer son ahora 100 % seguras».

El Madrid ya anunció el regreso de Mourinho y, según la prensa, también cerró los fichajes de Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries.