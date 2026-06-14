«El acuerdo está cerrado»... El Real Madrid ficha a un jugador de la Premier League

El Real Madrid ha cerrado el fichaje del lateral izquierdo español Marc Cucurella, procedente del Chelsea, según informó el periodista italiano especializado en fichajes Fabrizio Romano.

A través de su cuenta en «X», confirmó que los clubes acordaron el traspaso del internacional español a la capital por 50 millones de euros.

Fabrizio añadió: «El acuerdo está cerrado» tras el visto bueno del jugador y calificó la operación como «otra bomba de la nada» en el mercado estival.

Cocorela llegó al Chelsea procedente del Brighton en enero de 2023 por 63 millones de libras y, pese a los altibajos del equipo, ha mostrado un buen nivel con los Blues.

Cocorela, uno de los laterales más destacados de la Premier League por sus habilidades defensivas y ofensivas, suma además experiencia internacional con la selección española.