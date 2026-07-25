La estrella egipcia Mohamed Salah está cerca de vivir una nueva experiencia en los estadios europeos, después de que sus negociaciones con el Besiktas turco entraran en sus fases finales, dejando al "Rey egipcio" a solo unos pasos de vestir la camiseta del gigante turco durante la nueva temporada.

Salah había bajado el telón de su histórica travesía con el Liverpool, tras pasar nueve temporadas dentro de la fortaleza de Anfield, en las que logró conquistar todos los títulos locales y continentales posibles, además de establecer numerosos récords y cosechar premios individuales que lo convirtieron en uno de los mejores jugadores de la historia del club inglés.

Según lo informado por el fiable periodista italiano Nicolò Schira, el Besiktas ha alcanzado un acuerdo con Mohamed Salah y su agente sobre todas las cláusulas personales, según el cual el jugador firmará un contrato con una duración de una temporada, a cambio de un salario que alcanza los 12 millones de euros.

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Schira aclaró que el contrato incluye una cláusula que permite prorrogarlo por una temporada adicional hasta el verano de 2028, señalando que el entrenador italiano Vincenzo Italiano desempeñó un papel importante en convencer al jugador del proyecto deportivo del club, lo que contribuyó a que las negociaciones llegaran a sus últimas fases.

Y añadió que la directiva del Besiktas trabaja actualmente en dar los últimos retoques antes del anuncio oficial del fichaje, en medio de las expectativas de completarlo durante los próximos días.

Y pese al interés de varios clubes de la Roshn Saudi League en fichar a Salah durante el último periodo, los informes apuntan a que el destino turco se ha convertido en el más cercano, especialmente con el deseo del jugador de continuar su trayectoria dentro del fútbol europeo, lo que inclinó la balanza a favor del Besiktas a pesar de las tentaciones económicas procedentes de Arabia Saudí.