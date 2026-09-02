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Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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El acuerdo está cerrado: Anis Hadj Moussa, nuevo jugador del Al-Ittihad y esta es la duración del contrato

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El «Decano» ficha a una estrella de la selección de Argelia: ¿cuáles son los detalles?

Anis Hadj Moussa, extremo del Feyenoord neerlandés, se ha convertido en nuevo jugador del Al-Ittihad saudí, según revelaron informaciones de prensa.

Diversos informes periodísticos habían desvelado el deseo del Al-Ittihad de fichar a Moussa durante el actual mercado de fichajes estival, para compensar la marcha de su exextremo francés Moussa Diaby, que completó su traspaso al Bayer Leverkusen alemán el pasado martes.

El diario saudí "Al-Riyadiah" señaló que el Al-Ittihad llegó a un acuerdo con el Feyenoord para fichar al extremo argelino, con un contrato que se extiende por las próximas cuatro temporadas y que finaliza en 2030.

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El diario no reveló el importe de la operación, aunque el sitio francés "Foot Mercato" había desvelado con anterioridad que el club saudí presentó una oferta a su homólogo neerlandés por valor de 30 millones de euros.

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De este modo, el Al-Ittihad cierra su quinto fichaje durante el actual periodo de traspasos estival, tras el lateral izquierdo Fares Abidi procedente del Neom, y los centrocampistas Rakan Kaabi del Al-Fayha, Mukhtar Ali del Al-Ettifaq y el senegalés Dion Lopy del Almería.

Anis Hadj Moussa brilló con claridad en el Feyenoord la temporada pasada, en la que disputó 40 partidos en las distintas competiciones, con un balance de 14 goles y 7 asistencias.

Estas destacadas actuaciones llevaron a numerosos clubes a expresar su interés por hacerse con los servicios del jugador de 24 años, como los franceses Lille y Marsella, así como el Sporting de Lisboa portugués, sin que sus negociaciones llegaran a buen puerto.

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