El acuerdo está cerca... Un jugador del Al-Ittihad, pretendido en la Serie A

El jugador del Al-Ittihad está cerca de fichar por la liga italiana durante el actual mercado de fichajes de verano, según revelaron informes de prensa.

El diario saudí "Arriyadiyah" afirmó que el Génova entró en negociaciones con el Al-Ittihad para hacerse con los servicios de su lateral albanés Mario Mitaj durante el actual mercado veraniego.

El periódico aclaró que el club italiano desea contar con los servicios de Mitaj a préstamo por una temporada, con la inclusión de una cláusula que otorga la opción de compra.

Ambos clubes trabajan para alcanzar un acuerdo definitivo durante el periodo actual, con el objetivo de cerrar el traspaso de forma oficial en el actual mercado de fichajes de verano.

El futbolista de 23 años se incorporó a las filas del Al-Ittihad en el verano de 2024 procedente del Lokomotiv de Moscú, y logró imponer su nombre en el once titular bajo la dirección de los entrenadores, el francés Laurent Blanc y el portugués Sérgio Conceição.

Desde su llegada al estadio Al-Inma, el jugador de 23 años ha disputado 58 partidos, en los que anotó dos goles y dio 6 asistencias, y contribuyó a que el equipo se proclamara campeón del doblete de la Roshn League y la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas en la temporada antepasada.