El «acuerdo del siglo» pende de un hilo... Las exigencias de Mohamed Salah desconciertan al Al-Hilal y al Al-Qadsia

Las negociaciones para el traspaso de Mohamed Salah a la Liga Saudí se han estancado por sus exigencias económicas, pese al interés tras su etapa en el Liverpool.

El capitán de la selección egipcia, de 34 años, sigue negociando su fichaje por Arabia Saudí, aunque sus elevadas exigencias económicas bloquean por ahora el acuerdo.

El jugador, libre tras dejar el Liverpool en junio tras nueve años en los que ganó dos Premier Leagues, una FA Cup, una Liga de Campeones y otros títulos, sigue negociando su futuro.

Desde hace años se le vincula con la Liga Profesional Saudí, donde Al-Hilal y Al-Qadisiyah pujan por ficharlo en este mercado.

Según el diario británico «The Sun», las conversaciones se han estancado porque los clubes saudíes intentan rebajar sus pretensiones económicas.

Se informa que en Liverpool cobraba hasta 400 000 libras semanales, lo que justifica su exigencia.

Además, se negocia un acuerdo que podría reunir a Salah con Michael Edwards, exdirector deportivo del Liverpool, clave en su fichaje en 2017.

Edwards, de 47 años, interesa al Al-Hilal tras dejar «Fenway Sports», y el club saudí quiere nombrarlo director ejecutivo.

Aunque las negociaciones están estancadas, Al-Hilal y Al-Qadisiyah siguen siendo los clubes con mayor capacidad para asumir su fichaje, gracias a la reestructuración de la Liga Profesional Saudí.

El Al-Hilal goza de sólida base financiera gracias a la entrada de inversores privados liderados por el príncipe Al-Waleed bin Talal Al Saud.

Su empresa, Al-Mamlakah Holding, firmó en abril un acuerdo para comprar el 70 % del club, participación que antes pertenecía al Fondo de Inversiones Públicas.

Esta operación cobra especial relevancia ante los informes que apuntan a que el Fondo de Inversiones Públicas prepara su salida de los cuatro grandes clubes —Al-Hilal, Al-Ittihad, Al-Nassr y Al-Ahli— tras decidir recortar el elevado gasto de los últimos años.

Según esos informes, el Fondo planea vender todas sus participaciones, incluido el 75 %, más el 25 % que posee el Ministerio de Deportes saudí.

Según los informes, el príncipe Al-Waleed ya cubrió el traspaso de Karim Benzema y financió siete fichajes en el mercado de invierno 2025-2026.

Por su parte, el Al-Qadisiyah, propiedad de la petrolera Aramco, dispone de recursos suficientes para fichar a Mohamed Salah si se alcanzan acuerdos económicos.