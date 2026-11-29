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Un medio catalán asegura que el árbitro César Soto Grado fue claramente permisivo con los jugadores del Real Madrid en su acta del partido entre el conjunto blanco y el Deportivo Alavés, correspondiente a la 14.ª jornada de LaLiga.

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Todo ello llega tras las protestas registradas al final del encuentro, que podrían haber derivado en sanciones más severas para varios jugadores del conjunto blanco, así como para su entrenador, el portugués José Mourinho.

Según el diario catalán Mundo Deportivo, el acta del árbitro refleja una imagen totalmente distinta de las quejas que José Mourinho lanzó contra el colegiado, ya que evidencia su permisividad con el Real Madrid, tanto en lo relativo al comportamiento del técnico portugués durante el partido como en las reacciones de varios jugadores blancos tras el pitido final.

El diario explica: «En cuanto a José Mourinho, el árbitro le mostró la tarjeta amarilla en el minuto 44 del partido y escribió que el motivo fue (protestar con palabras, actos o gestos una de mis decisiones)».

Y añade: «El árbitro pasó por alto la reacción inmediata del técnico portugués tras la amonestación, un comportamiento que podría haberle costado la expulsión».

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Y continúa: «Además, los minutos posteriores al final del partido estuvieron marcados por fuertes protestas, poco después de que el árbitro rectificara su decisión de señalar un penalti a favor de Jude Bellingham».

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Seis jugadores rodearon al árbitro en el círculo central, lo que obligó a Mejía Dávila, delegado de campo del Real Madrid y exárbitro, a entrar en el terreno de juego.

El grupo lo formaban Bernardo Silva, Carlos Espí, Kylian Mbappé e Ibrahima Konaté, a los que más tarde se unieron Arda Güler y Thibaut Courtois.

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Pese a todas estas protestas, el árbitro solo mostró la tarjeta amarilla al portugués Bernardo Silva.

Sobre esa amonestación, el acta del árbitro recoge: «Protestar con palabras una de mis decisiones».

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El diario señala que, dada la naturaleza de la situación, el árbitro podría haber mostrado más tarjetas amarillas e incluso haber expulsado a algún jugador.

Duro golpe en la carrera por el título

El Real Madrid sufrió un duro golpe en la lucha por el título de LaLiga tras caer en casa ante el Deportivo Alavés por 1-2, un resultado con el que el conjunto blanco desperdició la oportunidad de acercarse al liderato de la clasificación.

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La derrota puso fin a una racha de 10 victorias consecutivas del Real Madrid en todas las competiciones y supuso además la primera derrota del equipo en su estadio en lo que va de temporada, un resultado que aumenta la presión sobre José Mourinho, sobre todo porque el equipo pierde terreno en la pelea por el primer puesto.

El Alavés supo aprovechar los errores defensivos del equipo local: Toni Martínez abrió el marcador en el minuto 22 tras aprovechar un mal pase de Dean Huijsen al portero Thibaut Courtois, y Ángel Pérez firmó el segundo gol en el minuto 61.

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El Real Madrid intentó remontar en los minutos finales y Kylian Mbappé logró recortar distancias, pero los intentos del equipo no se tradujeron en el empate, y el Alavés se llevó una valiosa victoria del Santiago Bernabéu.

Tras el partido, Mourinho asumió la responsabilidad de la derrota y aseguró que a su equipo le faltó frescura física y que no supo manejar como debía el planteamiento defensivo del rival.

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El técnico explicó que el Alavés cerró los espacios a sus jugadores y apostó por las transiciones ofensivas rápidas, lo que complicó la tarea de superar su defensa y llegar al área.

El entrenador portugués señaló que sus decisiones tácticas durante el encuentro no tuvieron el efecto esperado, en especial los cambios que realizó para intentar ganar eficacia en ataque, y consideró que su equipo tuvo el balón durante largos periodos, pero no fue capaz de convertir la posesión en ocasiones claras.