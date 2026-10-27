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El AC Milan sigue muy de cerca a Bruno Fernandes tras la ruptura total de su relación con el Manchester United de cara al mercado de fichajes de enero. El centrocampista portugués podría forzar una salida inminente después de criticar públicamente la ambición del club y perder posteriormente su puesto en el once titular bajo las órdenes de Michael Carrick.

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El Milan sigue de cerca a una estrella descontenta del United

El Milan sigue de cerca a Fernandes de cara al mercado de fichajes de enero, según Calciomercato. Según las informaciones, el centrocampista portugués está descontento en el Manchester United y su relación con el club se ha roto por completo.

El mismo medio apunta que Fernandes está presionando para salir en invierno. El entrenador del Milan, Ruben Amorim, impulsa el interés por el jugador, ya que espera reencontrarse con su antiguo capitán. La situación en Old Trafford se ha deteriorado rápidamente en las últimas semanas. Fernandes está cada vez más frustrado con la actual dirección del club, lo que ha desatado numerosas especulaciones sobre su futuro a largo plazo en Inglaterra.

El centrocampista choca con Carrick

La tensión llegó a su punto álgido después de que el Manchester United sufriera una dura derrota por 4-1 ante el Como en la Champions League. Tras el partido, Fernandes criticó públicamente la mentalidad general del club.

El centrocampista afirmó que el United se centra demasiado en sus glorias pasadas en lugar de mirar al futuro. Según las informaciones, esos comentarios provocaron fricciones y tuvieron consecuencias inmediatas para el jugador de 32 años.

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Carrick expresó públicamente su desacuerdo con la dura valoración de su jugador. Como consecuencia, Fernandes fue relegado al banquillo para la derrota del fin de semana ante el Bournemouth en la Premier League, disputada en Old Trafford.

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Amorim planea un regreso a la Serie A con un papel táctico definido

Un fichaje por el Milan supondría el regreso de Fernandes a la Serie A. El mediapunta ya jugó en Italia con el Udinese y la Sampdoria. Amorim conoce bien a Fernandes tras su etapa juntos en Old Trafford. El técnico del Milan cree que la estrella portuguesa destacaría en una de las dos posiciones ofensivas por detrás del delantero en su sistema táctico preferido, el 3-4-2-1.

Sin embargo, el club italiano aún tendría que superar importantes obstáculos económicos. Fernandes cobra actualmente 10,2 millones de euros netos por temporada, una cifra muy superior a la que el Milan puede asumir con comodidad.

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Harán falta sacrificios para cerrar el fichaje en enero

Tanto el jugador como el club tendrán que hacer importantes sacrificios económicos para que el traspaso se haga realidad. Fernandes rechazó ofertas lucrativas de Arabia Saudí en verano, lo que demuestra que sigue dando valor al fútbol europeo de máximo nivel.

Su contrato actual con el United vence en junio de 2027, aunque las conversaciones para ampliarlo están totalmente estancadas. El United también tiene una opción para prorrogarlo un año más, que podría ejercer para proteger su valor de mercado y evitar que se marche gratis.

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El club de la Premier League aún podría exigir una cantidad considerable, ya que el contrato del jugador incluye una cláusula de rescisión de casi 65 millones de euros para clubes extranjeros. El Milan tendrá que negociar con firmeza si quiere fichar a su principal objetivo este invierno.