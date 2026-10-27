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El AC Milan sigue de cerca a Bruno Fernandes tras la ruptura total de su relación con el Manchester United, a las puertas del mercado de enero. El centrocampista portugués podría presionar para salir de forma inminente después de criticar públicamente la ambición del club y perder posteriormente su puesto en el once titular a las órdenes de Michael Carrick.

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El Milan sigue de cerca a una estrella descontenta del United

El Milan sigue muy de cerca a Fernandes de cara al mercado de fichajes de enero, según Calciomercato. Según las informaciones, el centrocampista portugués está descontento en el United y su relación con el club se ha roto por completo.

El mismo medio apunta que Fernandes está presionando para salir en invierno. Ruben Amorim, entrenador del Milan, es quien impulsa el interés, ya que espera reencontrarse con su antiguo capitán. La situación en Old Trafford se ha deteriorado rápidamente en las últimas semanas. Fernandes está cada vez más frustrado con la actual dirección del club, lo que ha desatado numerosas especulaciones sobre su futuro a largo plazo en Inglaterra.

El centrocampista choca con Carrick

La tensión llegó a su punto álgido después de que el Manchester United sufriera una dura derrota por 4-1 ante el Como en la Champions League. Tras el partido, Fernandes criticó públicamente la mentalidad general del club.

El centrocampista afirmó que el United se centra demasiado en sus éxitos pasados en lugar de mirar hacia el futuro. Según las informaciones, estas declaraciones provocaron fricciones y tuvieron consecuencias inmediatas para el futbolista de 32 años.

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Carrick discrepó públicamente de la dura valoración de su jugador sobre la situación. Como consecuencia, Fernandes fue relegado al banquillo para la derrota del fin de semana ante el Bournemouth en Old Trafford, en la Premier League.

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Amorim planea el regreso del centrocampista a la Serie A

Un fichaje por el Milan supondría el regreso de Fernandes a la Serie A. El mediapunta ya jugó en Italia en el Udinese y la Sampdoria. Amorim conoce bien a Fernandes por la etapa que compartieron en Old Trafford. El entrenador del Milan cree que el portugués rendiría bien en una de las dos posiciones ofensivas por detrás del delantero en su sistema preferido, el 3-4-2-1.

Sin embargo, el club italiano aún debe superar importantes obstáculos económicos. Fernandes cobra actualmente 10,2 millones de euros netos por temporada, una cifra muy superior a la que el Milan puede asumir con comodidad.

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El fichaje en enero exige sacrificios

Tanto el jugador como el club tendrán que hacer importantes sacrificios económicos para que el traspaso se haga realidad. Fernandes rechazó ofertas lucrativas de Arabia Saudí en verano, lo que demuestra que sigue valorando el fútbol europeo de primer nivel.

Su contrato actual con el United vence en junio de 2027, aunque las conversaciones para ampliarlo se han estancado por completo. El United también dispone de una opción para prorrogarlo un año más, que podría ejercer para proteger su valor de mercado y evitar que se marche gratis.

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El club de la Premier League todavía podría exigir una cantidad considerable, ya que el contrato del jugador incluye una cláusula de rescisión de casi 65 millones de euros para clubes extranjeros. El Milan tendrá que negociar con firmeza si quiere fichar a su principal objetivo este invierno.