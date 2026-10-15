El AC Milan logró el jueves una contundente victoria en la Europa League ante el Red Bull Salzburgo. En Austria, los Rossoneri ganaron por 0-4. La gran promesa de 19 años Alphadjo Cissè firmó un triplete, mientras que Gonçalo Ramos también marcó. Son los primeros puntos del Milan, que perdió ante el Benfica (0-2) en la jornada inaugural. El Salzburgo, que entonces ganó al Levski Sofía (0-1), también suma tres puntos.

El entrenador del Milan, Rúben Amorim, no alineó a su equipo más fuerte en Salzburgo. Entre otros, Ramos, Christian Pulisic, Luka Modric, Diego Moreira y Pervis Estupiñán comenzaron en el banquillo. Adrien Rabiot sí fue titular y pudo adelantar al Milan en los primeros minutos, pero su remate de volea golpeó a su compañero Francesco Camarda.

El Milan dio continuidad a su excelente inicio y acabó viendo recompensado su esfuerzo. Omari Hutchinson participó en una combinación y puso un centro tenso hacia el segundo palo, donde Cissè se adelantó a su marcador y cabeceó a la red tras botar el balón en el suelo: 0-1.

El Milan siguió jugando bien en la primera mitad y pudo haber marcado el 0-2 cuando Hutchinson, tras un remate de Ruben Loftus-Cheek, se encontró con la portería casi vacía. El guardameta Christian Zawieschitzky ya no podía intervenir, pero el defensa Kevin Boma salvó el gol con un reflejo felino antes de que el balón cruzara la línea.

El casi inevitable 0-2 llegó poco después. Rabiot envió un magnífico pase en profundidad a Davide Bartesaghi, que, con un esfuerzo extremo, mantuvo el balón dentro del campo junto al segundo palo y se lo hizo llegar a Cisse, completamente libre de marca. El italiano, que a principios de este año estuvo muy cerca de fichar por el PSV, solo tuvo que empujarlo.

Apenas habían transcurrido cinco minutos de la segunda mitad cuando Cissè completó su triplete. Loftus-Cheek habilitó a Rabiot en el momento justo y el internacional francés puso un centro tenso para Cissè, de nuevo muy bien situado: 0-3.

A veinte minutos del final, la situación empeoró aún más para el Salzburgo. Ardon Jashari recuperó el balón tras una desastrosa salida desde atrás del equipo local y asistió al suplente Ramos, que marcó para redondear su actuación personal: 0-4.

El Milan, por cierto, terminó el encuentro con diez hombres. Filippo Terracciano frenó un contraataque de forma antirreglamentaria y lo pagó con una tarjeta roja.







