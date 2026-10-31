¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Diego MoreiraGetty
Jonathan van Haaster
Traducido por

El AC Milan le da un buen ejemplo al Feyenoord: Diego Moreira hace sufrir al Inter en un derbi vibrante

AC Milán vs Inter Milán
AC Milán
Inter Milán
Serie A
Streaming Total
Disney+ logo

Disney+

✅ Es la única plataforma que garantiza la transmisión en vivo y a la carta de todos los 380 partidos de la temporada de la Serie A.

✅ Tu suscripción te permite ver no solo la liga italiana, sino también la UEFA Europa League, la NFL, la NBA y la Fórmula 1.

✅ Además del ecosistema completo de ESPN, incluye absolutamente todo el catálogo de películas y series de Disney, Star, Pixar y Marvel.

Precio inicial$339 al mes

El AC Milan ganó el sábado el derbi de la ciudad ante el Inter. En gran parte gracias a Diego Moreira, que dio dos asistencias y marcó un magnífico gol de falta, el Milan se impuso por 3-1. El Inter, que ahora cede el liderato a la Lazio, deberá recuperarse pronto ante la visita al Feyenoord del martes en la Liga de Campeones.

El Milan tuvo un comienzo de ensueño. En el cuarto minuto, Moreira hizo girar sobre sí mismo a Carlos Augusto, su marcador, antes de enviar un centro preciso a Christian Pulisic. Capitán América saltó y cabeceó con contundencia, sin dar ninguna opción al portero del Inter Josep Martínez: 1-0.

Los aficionados del Milan, entre ellos Kaká, recién incorporado al Salón de la Fama, volvieron a estallar de alegría en el minuto diez. Moreira sacó un córner con un pase raso hacia Adrien Rabiot, que esperaba atento y se había desmarcado sin llamar la atención de la defensa del Inter. El centrocampista colocó el balón con la zurda en un rincón de la portería: 2-0.

Era, por tanto, un inicio extraordinario para el Milan, pero el Inter reaccionó y volvió rápidamente a meterse de lleno en el partido. Hakan Çalhanoglu centró para Manuel Akanji, que prolongó de cabeza en el primer palo hacia Alessandro Bastoni. El italiano cabeceó desde cerca sin éxito.

Próximos partidos
FEY

FEY

Liga de Campeones

03 nov 2026

INT

INT

MIL

MIL

Europa League

05 nov 2026

FTC

FTC

El Inter ganó confianza de repente y estuvo muy cerca del empate en dos ocasiones, con un disparo de Andy Diouf y un cabezazo de Djed Spence, pero Mike Maignan respondió ambas veces con grandes reflejos. El Milan resistió y, gracias a la calidad de Moreira, puso de forma bastante repentina el 3-1 en el marcador. Moreira lanzó una falta con una preciosa rosca por encima de la barrera.

En la segunda mitad, el Inter generó sorprendentemente poco. El equipo de Christian Chivu no logró marcar el gol que recortara distancias, y mucho menos el del empate. Por un momento pareció que al Inter le concederían un penalti por unas supuestas manos de Mario Gila, pero el balón le había tocado claramente en el pecho, no en el brazo.

El marcador se quedó en 3-1, con lo que la parte alta de la Serie A se comprime algo más. El Milan sube al cuarto puesto, a cuatro puntos del líder, la Lazio. El conjunto romano suma 25 puntos, los mismos que el Inter, pero ha disputado un partido menos. La AS Roma, que había vencido con autoridad al Udinese horas antes, es tercera con 24 puntos.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google