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El AC Milan demostró carácter el jueves por la noche. Perdía 2-0 en su visita al Olympiacos en la Europa League, pero remontó en la segunda mitad y logró una brillante victoria por 2-4. Necesitaba ganar: incluso con los tres puntos, el Milan ocupa provisionalmente el 21.º puesto. El Olympiacos es séptimo, una meritoria posición.

El Milan encajó el primer gol de la forma más desafortunada en El Pireo. El portero Mike Maignan se lanzó para detener un cabezazo tras un saque de esquina, pero tuvo la mala suerte de que el balón entrara tras tocar en él: 1-0.

Poco después del descanso, el equipo local amplió su ventaja a 2-0. Remo Freuler dio un pase perfecto al espacio para Jota Silva, que mantuvo la calma ante Maignan y fusiló la portería.

La respuesta del Milan llegó algo menos de diez minutos después. Omari Hutchinson recortó hacia dentro desde la derecha y marcó con un preciso disparo de zurda.

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Hutchinson también desempeñó un papel crucial en el empate, en el minuto 63. El centro del inglés encontró en el segundo palo la cabeza de Alphadjo Cissè, que marcó de cabeza por el palo corto.

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Hutchinson se erigió en el mejor jugador del partido, ya que también dio la asistencia del 2-3 con un centro medido. Esta vez encontró a Christian Pulisic, que marcó con una magnífica volea.

El Milan tuvo ocasiones de sobra para marcar el cuarto ante un Olympiacos tocado, pero mantuvo la incertidumbre innecesariamente hasta que sentenció en el minuto 95. Diego Moreira puso el broche final en un contraataque: 2-4.