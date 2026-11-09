El AC Milan blinda a la joven promesa Cisse: no al Brighton y renovación de contrato inminente

El Milan blinda a Alphadjo Cisse: el club ya ha rechazado una propuesta verbal del Brighton por el jugador nacido en 2006 y trabaja para cerrar la renovación hasta 2030, con una mejora económica de su contrato.

EL INTERÉS DE LOS CLUBES EUROPEOS Y LA RENOVACIÓN - La gran revelación del Milan hasta ahora ha coronado un inicio de temporada espectacular con la convocatoria con la selección absoluta de Italia de Roberto Mancini: por el momento suma 8 goles en 12 partidos en todas las competiciones, entre la Serie A y la Europa League. Unas cifras que, como era de esperar, han despertado el interés de varios clubes europeos, según cuenta Matteo Moretto en un vídeo del canal de YouTube de Fabrizio Romano. El Milan tiene la intención de rechazar todas las propuestas y renovar el contrato del jugador de 20 años.

NO A LA OFERTA DEL BRIGHTON - El Milan ha dicho no a las propuestas verbales de varios clubes, sobre todo de la Premier League, entre ellos el Brighton, segundo en la clasificación por detrás del Arsenal y la gran sorpresa de este inicio de temporada en Inglaterra. Renovación a la vista para la joven promesa de Italia, a quien la pareja Furlani-Moncada logró arrebatarle al PSV, que prácticamente había cerrado y definido su fichaje.

EL PROYECTO - Cuando el jugador vio aparecer al Milan, no tuvo dudas y rechazó al club neerlandés: el proyecto deportivo, es decir, cederlo al Catanzaro, también fue clave para él, porque el camino fue el adecuado y hoy se ven los frutos. El Milan pagó por él 8 millones de euros, después de haber intentado ficharlo en años anteriores del Primavera del Verona: entonces Setti, sin que Cisse hubiera debutado en el primer equipo, pedía entre 4 y 5 millones.