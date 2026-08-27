El AC Milan acepta una oferta de 45 millones de euros por Rafael Leão

El AC Milan ha aceptado una oferta del Galatasaray por Rafael Leão, informa David Ornstein de The Athletic. El extremo izquierdo portugués todavía debe dar el visto bueno, por lo que el Aston Villa, también seriamente interesado, mantiene la esperanza.

Leão tiene contrato hasta mediados de 2028 con el Milan, pero desde hace tiempo no oculta su deseo de salir de la ciudad de la moda. El atacante de 27 años parece que logrará su traspaso de una forma u otra.

El Milan ha aceptado una oferta de un total de 45 millones de euros del Galatasaray. Sin embargo, está por ver si Leão realmente irá a Turquía, porque a principios de esta semana The Athletic informó de que prefiere marcharse a la Premier League.

Sin embargo, el Galatasaray está haciendo todo lo posible para convencer al internacional en 49 ocasiones y le ha puesto sobre la mesa un salario anual de entre 10 y 12 millones de euros netos. Aún no hay un acuerdo entre Cim Bom y Leão, y ahí es donde el Villa espera aprovecharse.

Leão firmó por el Milan en 2019 y llegó a disputar 293 partidos con los Rossoneri. También ha tenido una contribución importante, con 80 goles y 65 asistencias, aunque en las últimas temporadas ha sido menos decisivo que antes.

En el Galatasaray, Leão competiría con Baris Alper Yilmaz, actualmente el extremo izquierdo titular en Rams Park. Leão sería el segundo gran fichaje del Galatasaray este verano, tras la llegada de Aleksey Batrakov. El mediapunta ruso, de 21 años, llegó procedente del Lokomotiv de Moscú por 25 millones de euros.

El Villa vendió anteriormente en este mercado a Morgan Rogers al Chelsea y también está a punto de desprenderse de Ollie Watkins. El inglés se marchará al Al-Hilal por sesenta millones de euros y, por ello, el técnico Unai Emery quiere refuerzos ofensivos.

El Villa ya se reforzó este verano con Zion Suzuki, Matteo Ruggeri, João Gomes, Johan Manzambi y los cedidos Aaron Wan-Bissaka y Alejandro Garnacho. Con Leão, Emery espera dar pronto la bienvenida al 'cañón' ofensivo que desea.