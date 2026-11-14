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El AC Milan está cada vez más cerca de nombrar a Markus Krosche nuevo responsable de fútbol del club, una operación que requiere el pago de una compensación de 4 millones de euros. El directivo alemán planea reformar por completo la estructura deportiva del club junto a Timmo Hardung, su colaborador de confianza.

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El Milan, cerca de incorporar a un alto cargo a su directiva

El Milan está a punto de cerrar una importante incorporación a su directiva para reorganizar su estructura. Según informa La Gazzetta dello Sport, el club italiano está muy cerca de alcanzar un acuerdo para incorporar a Krosche.

El prestigioso directivo alemán es el elegido para convertirse en el nuevo responsable del área de fútbol del Milan. Sin embargo, cerrar la operación exigirá un importante desembolso a los propietarios del club.

Krosche sigue teniendo contrato con el Eintracht Frankfurt, de la Bundesliga. Por ello, el Milan tendrá que pagar una compensación de unos 4 millones de euros para hacerse oficialmente con sus servicios.

Una trayectoria contrastada en el mercado

Krosche se ha labrado una gran reputación en el fútbol europeo por su extraordinario ojo para el mercado de fichajes. Su exitosa etapa en Alemania se ha caracterizado por operaciones espectaculares con jugadores y la obtención de enormes beneficios.

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El director deportivo supervisó las lucrativas salidas de Randal Kolo Muani y Willian Pacho, que dejaron importantes ingresos por traspasos en el Frankfurt. También desempeñó un papel fundamental en el fichaje y el rápido desarrollo del delantero egipcio Omar Marmoush.

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El Milan quiere aprovechar esa experiencia contrastada. La directiva busca una figura de peso capaz de dirigir tanto la captación de jugadores a escala mundial como las ventas de gran valor.

Una nueva estructura deportiva desde cero

Krosche no tiene intención de llegar solo a San Siro para afrontar este ambicioso proyecto. Según las informaciones, el directivo alemán está decidido a llevarse a Italia a Hardung, su colaborador de confianza.

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Ambos ya establecieron una relación de trabajo muy eficaz durante su etapa conjunta en el Frankfurt. Su posible reencuentro en el Milan refleja una clara voluntad de implantar una estrategia de captación unificada y ampliamente contrastada.

El objetivo último de estos nombramientos es reconstruir por completo la organización deportiva del Milan. El club considera que contar con un equipo directivo sólido y coordinado es absolutamente esencial para su sostenibilidad a largo plazo en el ámbito nacional y europeo.

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Cerrar el acuerdo de compensación

La prioridad inmediata del Milan es cerrar formalmente el acuerdo de compensación con el Frankfurt. Una vez que ambos clubes pacten oficialmente el pago de 4 millones de euros por su salida, Krösche podrá por fin comenzar su importante labor en Italia. Su llegada dará paso, sin duda, a un intenso periodo de planificación estratégica de cara a los próximos mercados de fichajes.