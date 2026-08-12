El abogado Roberto Martínez reacciona al interés de la KNVB: «Si Nigel de Jong llama, entonces...»

Voetbal International se ha puesto en contacto con el abogado de Roberto Martínez y le ha preguntado por el supuesto interés de la selección neerlandesa. Según él, un acuerdo es muy poco probable.

El martes por la noche, De Telegraaf informó de que Nigel de Jong habría hablado en nombre de la KNVB con Martínez sobre el cargo de seleccionador de la selección neerlandesa.

A raíz de ello, Voetbal International descolgó el teléfono y llamó al abogado de Martínez, Jesse de Preter. Según él, (todavía) no hay nada de eso.

“Si Nigel de Jong llama, hablaremos. Pero tradicionalmente la KNVB apuesta por un entrenador neerlandés y, en lo económico, sospecho que las expectativas están muy alejadas. No veo cómo esto puede convertirse en un acuerdo”, recoge VI de sus palabras.

Martínez estuvo durante años al frente de la generación dorada de Bélgica, pero en el último periodo fue seleccionador de Portugal. En el Mundial del pasado verano quedó eliminado de forma decepcionante en octavos de final por la que acabaría siendo campeona del mundo, España.

Martínez mantiene una estrecha relación con Jordi Cruijff y, además, es partidario de la filosofía futbolística de su padre, Johan. Por el momento, no está claro cómo se han desarrollado las primeras conversaciones con el español.