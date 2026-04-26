El abogado del presidente de la Asociación Italiana de Árbitros, consternado tras la investigación por fraude: «Nunca había visto algo así»

El abogado de Gianluca Rocchi ha reaccionado a la investigación por «complicidad en fraude deportivo» en las temporadas 2023/24 y 2024/25.

Su abogado, Antonio D’Avirro, declaró a Ansa que no entiende la acusación: «Se menciona la participación de varias personas, pero no se indica quiénes. Nunca había visto que no se identificara a la otra parte en un supuesto acuerdo de fraude deportivo».

La Fiscalía habla de colaboradores, pero la defensa desconoce quiénes son. «Estamos a ciegas», repite D’Avirro, quien exige que se identifique a los demás implicados.

Rocchi, sorprendido, rechazó las acusaciones: «Siempre he actuado correctamente y confío en la justicia». Ha renunciado temporalmente a su cargo en la Comisión Nacional de Árbitros de Italia y aguarda la audiencia del 30 de abril.

Los encuentros bajo investigación son Bolonia-Inter (20/04/2025), la semifinal de Copa Italia Inter-AC Milan (23/04/2025), Parma-Udinese (01/03/2025) e Inter-Hellas Verona (06/01/2024).

Rocchi está acusado de interferir con el VAR Daniele Paterna. La fiscalía cree que hay pruebas de que Paterna se giró hacia Rocchi, quien golpeó la ventana mientras el equipo del VAR debatía un posible penalti a favor del Udinese.

Según el fiscal, Nasca lo omitió “en connivencia con otros”.