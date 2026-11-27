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El abogado español Juan de Dios Crespo, que defendió a la selección de Senegal ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), afirmó que la decisión de Marruecos de seguir jugando tras la interrupción de la final de la Copa Africana de Naciones 2025 fue determinante para devolver el título a Senegal.

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Crespo añadió que, si la selección marroquí se hubiera negado a completar el partido, habría ganado el título por 3-0.

En opinión de Crespo, ese paso confirmó que el partido seguía bajo la autoridad del árbitro y que terminó conforme a sus decisiones, además de debilitar la base jurídica de la posterior reclamación marroquí por la retirada de Senegal. El abogado señaló que desde el principio consideró que el caso podía prosperar, aunque admitió que la derrota de Senegal ante el Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) generaba algunas dudas.

Crespo declaró a la agencia española EFE: «Vi desde el principio que el caso podía prosperar. No estaba del todo claro, pero entendía que las Reglas de Juego de la IFAB están por encima del reglamento del torneo», y consideró que el fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo confirmó la validez de esa interpretación.

El tribunal aceptó el recurso de la Federación Senegalesa y anuló la decisión del Comité de Apelación de la CAF, que había dado a Senegal por perdedor debido a la retirada y había concedido a Marruecos la victoria administrativa por 3-0.

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De este modo, el tribunal restableció la primera decisión del Comité Disciplinario de la CAF y validó el resultado obtenido en el terreno de juego: victoria de Senegal por 1-0.

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Crespo consideró que la decisión de Marruecos de volver al terreno de juego y prepararse para lanzar el penalti fue el factor decisivo del caso.

«Si Marruecos hubiera anunciado que no quería lanzar el penalti ni completar el partido, el árbitro habría pitado el final y habría ganado el torneo por 3-0. Nada más», afirmó.

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Y añadió: «La clave de todo es que Marruecos volvió al campo. Si no hubiera vuelto, el asunto habría sido más difícil para Senegal, por no decir imposible».

El abogado explicó que la base jurídica del fallo se apoya en la Regla 5 de la IFAB, que otorga al árbitro la autoridad para dirigir el partido y darlo por terminado, y señaló que esa norma estaba en vigor en el momento de los hechos y que las decisiones arbitrales relativas al desarrollo del juego y al resultado entran dentro de sus competencias.

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«El árbitro es quien determina el inicio y el final del partido. Punto», sentenció.

En este sentido, Crespo se apoyó en el principio de las «decisiones del terreno de juego», que protege las decisiones arbitrales tomadas durante el partido frente a una revisión posterior, salvo en circunstancias concretas y excepcionales.

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Según la interpretación del abogado, el Tribunal de Arbitraje Deportivo consideró que el árbitro actuó dentro de sus competencias al permitir la reanudación del partido en el minuto 109, después de que ambas selecciones regresaran al terreno de juego y se mostraran dispuestas a seguir jugando. Además, no consideró su decisión arbitraria ni influida por factores externos.

Crespo opina que la protección de las decisiones del árbitro sobre el desarrollo del partido es casi absoluta, aunque reconoce que existen excepciones, como los errores en la identificación del jugador que merecía la tarjeta.

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No obstante, subrayó que los órganos disciplinarios no pueden cambiar el resultado de un partido ya terminado por el mero hecho de discrepar de una decisión arbitral tomada en el terreno de juego.

En cuanto a los artículos 82 y 84 del reglamento de la Copa Africana de Naciones, en los que se basó Marruecos para pedir que Senegal fuera considerado retirado y perdedor, el abogado consideró que no son aplicables al caso, porque el árbitro no dio por terminado definitivamente el partido, sino que permitió su reanudación y conclusión.

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Crespo señaló también que la FIFA modificó posteriormente su reglamento disciplinario, de modo que los equipos que se retiren parcial o totalmente del terreno de juego puedan ser declarados perdedores.

«Creo que el caso de Senegal y Marruecos es lo que impulsó el cambio de la norma», afirmó, y precisó que el fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo se dictó por unanimidad de los tres miembros del panel arbitral.