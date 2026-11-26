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Juan de Dios Crespo, el abogado español que defendió a la Federación Senegalesa de Fútbol ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), aseguró que las opciones de Marruecos de revocar la decisión que otorgó a Senegal el título de la Copa África 2025 son mínimas y descartó un nuevo cambio en la identidad del campeón.

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El TAS concedió oficialmente el título a Senegal el 24 de noviembre , tras aceptar el recurso presentado por la Federación Senegalesa de Fútbol contra la decisión de la Confederación Africana de Fútbol, que había dado por ganador de la final a Marruecos porque los jugadores senegaleses abandonaron el terreno de juego durante varios minutos.

Crespo explicó, durante su intervención en el programa «El Larguero» de la Cadena SER, que las posibilidades de que Marruecos prospere en su recurso contra la decisión son prácticamente nulas: «Es muy raro que prosperen recursos de este tipo. La probabilidad de que la situación cambie a favor de Marruecos es del 0,00001 %. No puedo decir que sea imposible, pero en la práctica es casi imposible».

Por su parte, la web francesa Foot Mercato consideró que las declaraciones del abogado español suponen una burla hacia la parte marroquí.

El abogado recordó sus inicios en el caso y aseguró que, desde que se incorporó al equipo de defensa senegalés el pasado febrero, confiaba en que se pudiera anular la primera decisión, que otorgaba el título a Marruecos.

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«Me nombraron en febrero y en marzo dimos una rueda de prensa en París con medios de todo el mundo. Lo primero que dije fue que la decisión era absurda y ridícula, y que iba a cambiar pasara lo que pasara», afirmó Crespo.

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El abogado desveló los entresijos de su elección para defender a Senegal y señaló que sus contactos en el ámbito deportivo senegalés influyeron en que asumiera el encargo, antes de recibir la llamada de un abogado marroquí solo dos días después de su nombramiento.

«Los responsables de Senegal me llamaron por mis contactos allí. Dos días después, un amigo marroquí que es abogado deportivo se puso en contacto conmigo y me dijo que la Federación Marroquí buscaba abogados, pero le respondí que era imposible colaborar con ellos porque ya estaba en el otro lado del caso», añadió.

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Crespo también se refirió al comportamiento de los jugadores de Marruecos durante la final y consideró que su empeño en permanecer sobre el terreno de juego fue un factor decisivo en el desarrollo de los acontecimientos, sobre todo porque el partido se reanudó tras el regreso de los jugadores senegaleses.

Explicó que Marruecos podría haberse asegurado el título si se hubiera negado a que se reanudara el encuentro, o si Brahim Díaz no se hubiera presentado a lanzar el penalti, y apuntó que la selección marroquí se aferró a su oportunidad de ganar el partido en lugar de dar el título por decidido.