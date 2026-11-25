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El abogado suizo Serge Vittoz, encargado de la defensa de la Federación Senegalesa de Fútbol, ha desvelado los principales detalles jurídicos en los que se apoyó Senegal en su batalla ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, que terminó con la decisión de devolver el título de la Copa Africana de Naciones a Senegal en detrimento de Marruecos.

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En una entrevista recogida por la web senegalesa «Seneweb», Vittoz habló de los fundamentos jurídicos en los que se basó el equipo de defensa, explicó por qué confiaba en la posición de la Federación Senegalesa antes de que se conociera la decisión y abordó también los argumentos presentados por la parte marroquí, así como la posibilidad de que esta recurra ante el Tribunal Federal suizo para impugnar el fallo del tribunal deportivo.

La Regla 5, el pilar de la defensa de Senegal

Vittoz explicó que la defensa de Senegal se apoyó principalmente en la Regla 5 de las Reglas de Juego, que otorga al árbitro del partido plena autoridad para dirigir el encuentro y tomar las decisiones relacionadas con lo que ocurre sobre el terreno de juego.

Según el abogado suizo, el punto clave del caso fue que el árbitro de la final decidió reanudar el partido y darlo por terminado, algo que la defensa consideró parte de sus competencias en la dirección del juego, y no una decisión que pudiera anularse simplemente porque uno de los dos equipos protestara por lo sucedido en el encuentro.

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Vittoz consideró que este fundamento jurídico fue de suma importancia para hacer frente al intento de la parte marroquí de ampararse en el Reglamento de la Copa Africana de Naciones para demostrar su derecho a que se le otorgara el resultado del partido.

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Señaló que la defensa senegalesa confiaba en su posición tras la vista celebrada el 8 de octubre, y aseguró que la decisión supuso un desahogo y un gran alivio para la Federación Senegalesa, que había librado una compleja batalla jurídica para defender su postura.

¿Por qué rechazó la defensa de Senegal la invocación de los artículos 82 y 84?

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El abogado se refirió a los argumentos de la parte marroquí y explicó que Marruecos se apoyó en una lectura literal de los artículos 82 y 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones.

Ambos artículos regulan los casos en los que un partido no comienza o no llega a su final, entre ellos que uno de los dos equipos abandone definitivamente el terreno de juego. Son normas destinadas a determinar el resultado de los encuentros que no se completan conforme a lo establecido en el reglamento.

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Sin embargo, Vittoz consideró que estos textos no son aplicables del modo en que la parte marroquí intentó presentarlos, sobre todo teniendo en cuenta que el árbitro del partido decidió reanudar el encuentro y darlo por terminado.

Así, la disputa jurídica giraba en torno a cómo calificar lo ocurrido en la final: ¿se trata de uno de los casos que permiten aplicar las sanciones previstas en los artículos 82 y 84, o las decisiones del árbitro sobre la reanudación del juego y el final del partido siguen sometidas a su autoridad conforme a la Regla 5 de las Reglas de Juego?

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Esta diferencia en la interpretación del reglamento fue uno de los ejes principales del litigio que llegó al Tribunal de Arbitraje Deportivo.

El caso Sudáfrica-Senegal: ¿por qué es distinto de la final ante Marruecos?

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Vittoz recordó también el célebre precedente del partido entre Sudáfrica y Senegal de 2016, que acabó repitiéndose después de que se demostrara la implicación del árbitro ghanés Joseph Lamptey en el amaño del resultado, antes de que este fuera suspendido de por vida.

El abogado explicó que aquel caso es totalmente distinto del litigio relacionado con la final de la Copa Africana de Naciones entre Marruecos y Senegal, porque en el precedente se demostró corrupción arbitral, lo que ofreció una base excepcional para intervenir en el resultado del partido.

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En su opinión, revisar el resultado de un partido puede estar justificado en casos excepcionales, como cuando se demuestra corrupción o amaño, pero en el caso de la final no existen elementos similares que permitan tratarlo de la misma manera.

Vittoz separó además las sanciones impuestas por la Confederación Africana de Fútbol a algunos miembros de la selección senegalesa del litigio sobre la determinación del resultado del partido.

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El seleccionador Pape Thiaw fue sancionado con cinco partidos, mientras que Ismaïla Sarr e Iliman Ndiaye recibieron un partido de suspensión cada uno, además de las multas impuestas a la Federación Senegalesa.

El abogado insistió en que estas sanciones no resuelven la cuestión de si el partido llegó o no a su final desde el punto de vista jurídico: «Pero eso no tiene nada que ver con determinar si el partido llegó a su final o no».

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Brahim Díaz y el Tribunal Federal: una admisión y cálculos jurídicos

En uno de los puntos más destacados de la entrevista, Vittoz admitió que Senegal podría haber perdido la final en el terreno de juego si Brahim Díaz hubiera transformado el penalti señalado a favor de Marruecos durante el encuentro.

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No obstante, el abogado distinguió entre lo que podría haber ocurrido en lo deportivo sobre el césped y la batalla jurídica que ambas partes libraron ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

También señaló que una interpretación estricta de los artículos 82 y 84 del reglamento del torneo podría haber cambiado el desenlace del caso ante el tribunal, en alusión a la importancia de cómo se interpretaron los textos jurídicos y se aplicaron a lo sucedido en la final.

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Sobre el próximo paso de Marruecos, Vittoz explicó que acudir al Tribunal Federal suizo es la única vía disponible para recurrir la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo.

Sin embargo, restó posibilidades a esa vía, que considera muy limitadas, porque el Tribunal Federal no vuelve a examinar los detalles del caso deportivo ni reevalúa los hechos, sino que su revisión se limita a motivos jurídicos y procesales concretos relacionados con la validez del fallo dictado.

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Por tanto, el mero hecho de que la parte marroquí no esté convencida de la interpretación del reglamento por parte del Tribunal de Arbitraje Deportivo no basta por sí solo para anular la decisión, ya que es necesario presentar un motivo jurídico que entre dentro del ámbito de control del Tribunal Federal.

Las declaraciones de Vittoz reflejan el punto de vista del equipo jurídico que defendió a Senegal y ofrecen una lectura de los principales argumentos en los que se apoyó durante el litigio, mientras que cualquier posible recurso ante el Tribunal Federal sigue siendo una vía jurídica independiente, sujeta a sus propias normas.