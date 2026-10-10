El abogado de Senegal: confiamos al 200% en resolver el caso de la final de África

Patrick Kabou, uno de los miembros del equipo jurídico senegalés, se mostró muy optimista respecto a las posibilidades de su país de ganar el recurso presentado ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), en el litigio con Marruecos por el título de la Copa Africana de Naciones 2025, al asegurar que la calidad del equipo de defensa y los argumentos jurídicos presentados dan a Senegal sólidas razones para confiar en una resolución a su favor.

Kabou forma parte del equipo jurídico senegalés que asistió a la vista del TAS, junto al dúo compuesto por Seydou Diagne y Aly Fall.

Las declaraciones de Kabou, abogado y profesor investigador, se produjeron durante una entrevista con la radiotelevisión de Senegal (RTS), tras la vista celebrada anteayer jueves en la ciudad suiza de Lausana, a la espera de la decisión del tribunal arbitral sobre el recurso senegalés contra la resolución de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de conceder el título a Marruecos.

Kabou explicó, según recogió el portal senegalés Senenews, que no podía entrar en detalles del expediente en su condición de abogado participante en el caso, pero ofreció su valoración como profesor investigador y elogió el trabajo realizado por el equipo de defensa senegalés, encabezado por el abogado Seydou Diagne.

Nuestras posibilidades de ganar son del 200 %

El abogado senegalés aseguró que la elección del equipo de defensa no fue aleatoria y señaló que los abogados que participan en el caso cuentan con una gran experiencia en los procedimientos ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

Kabou declaró: «Cuando vemos los nombres de los abogados que se han encargado de este expediente, sentimos confianza. Son nombres con los que nos cruzamos constantemente en los pasillos del Tribunal de Arbitraje Deportivo, y son abogados experimentados en estos procedimientos».

También elogió el escrito jurídico elaborado por el equipo dirigido por Diagne, al considerar que se caracterizó por la coherencia, la precisión y la claridad en la exposición de las demandas y los argumentos senegaleses.

Y añadió, expresando la magnitud de su optimismo: «Cuando leemos el escrito que ha preparado el equipo dirigido por Diagne, nuestras posibilidades, si quisiera expresarlas en porcentaje, son del 200 %».

Pese a esta confianza, la resolución del caso sigue siendo competencia exclusiva del tribunal arbitral, que dictará su fallo tras estudiar los alegatos y las intervenciones de las partes.

Un llamamiento a resolver el caso con rapidez

Al margen de los aspectos jurídicos, Kabou expresó su deseo de que el litigio se resuelva pronto, ante la expectación de la afición senegalesa por la decisión final sobre el título.

Y afirmó con confianza: «Debemos seguir conservando nuestra copa, porque ya es nuestra. Y, si es posible, debemos encontrar otra manera de celebrarla, después de haberla celebrado antes».

Kabou también se había encargado de defender los intereses de 18 aficionados senegaleses detenidos en Marruecos tras la final del torneo.

Las declaraciones del abogado reflejan la confianza del equipo de defensa senegalés en su posición jurídica, pero no deciden el resultado del caso, ya que ambas partes esperan la decisión del TAS que determinará el destino final del recurso presentado sobre el título de la Copa Africana de Naciones 2025.

Según informaciones de la prensa senegalesa, se espera que el TAS dicte su fallo entre el 18 y el 22 de octubre en curso.