En la Cumbre del Fútbol de Portugal, en Lisboa, el ya de 53 años habló abiertamente sobre sus problemas fuera del terreno de juego y reveló que estuvo a punto de perder prácticamente toda su fortuna.

A pesar de sus lucrativos pasos, entre otros, por el Inter de Milán, el Real Madrid y el Fenerbahce de Estambul, Carlos admitió que en el pasado hizo negocios con las personas equivocadas, que posteriormente se enriquecieron a costa de sus bienes.

«Tuve problemas con personas que vaciaron mi cuenta bancaria. Perdí el 99 por ciento de todo lo que gané con el fútbol», afirmó el exlateral. «Tuve un problema familiar muy grave. El jueves me fui a la cama a medianoche y el viernes recibí un montón de documentos de los que no sabía nada. Ahí me di cuenta de que había perdido todo mi pasado».

En este sentido, aseguró que cometió «errores» de los que hoy se arrepiente amargamente. Por eso, lanzó un mensaje a los jugadores jóvenes que todavía están en activo para que no se apoyen únicamente en su carrera como futbolistas. «Siempre he pensado en planes de futuro para después de mi carrera en activo».

El brasileño añadió: «Se trata de construirse una historia como jugador y aprovechar su imagen. Cuando decidí dejar el fútbol, ya tenía mi licencia de director deportivo y trabajaba con muchas marcas». Hoy se beneficia enormemente de ello, aunque gran parte de la fortuna que tuvo en su día ya no esté ahí.

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¿Cuánto dinero ganó Roberto Carlos durante su carrera?

Según estimaciones, Carlos, considerado uno de los mejores laterales izquierdos de la historia, ganó alrededor de 160 millones de euros durante su carrera en activo. Según la cadena brasileña Globo, el ya de 53 años habría tenido problemas en el pasado, sobre todo con representantes de jugadores.

Con la Selecao, Carlos ganó el Mundial en 2002 y, además, con los blancos de Madrid conquistó tres veces la Liga de Campeones y cuatro veces la liga española. Hoy trabajaba como entrenador juvenil y embajador de marca para el Real.