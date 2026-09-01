El internacional marroquí Ismael Saibari reveló el motivo humano detrás de su elección de vestir el dorsal número 34 con el Bayern Múnich, subrayando que el número tiene una simbología especial en homenaje a su compatriota y amigo Abdelhak Nouri, exjugador del Ajax.

Saibari afirmó, en una entrevista con la página oficial del club bávaro, que lo que le sucedió a Nouri durante un partido amistoso con el Ajax en 2017 todavía le duele, explicando que la relación entre ambos se desarrolló a lo largo de los años hasta que surgió un fuerte vínculo entre las dos familias.

Y añadió el jugador marroquí: "Lo que le pasó a Abdelhak me rompe el corazón. He hablado mucho del tema con mi madre, además de que visitar a los enfermos es parte de mi religión, el islam".

Saibari explicó que su relación con la familia Nouri comenzó a través de su agente, que trabaja con el hermano de Abdelhak, antes de que la relación se afianzara con el paso del tiempo, y dijo: "La relación se fue haciendo más cercana día tras día, incluso entre las dos familias. Nos vamos de vacaciones juntos".

El jugador del Bayern Múnich habló de sus encuentros con Nouri, asegurando que le aportan sentimientos positivos, y dijo: "Cuando veo a Abdelhak, siempre pasamos momentos maravillosos. Es una idea bonita para mí que esa felicidad quizás pueda ayudar a mejorar su estado".

Y sobre la reacción de Nouri tras ser informado de su fichaje por el Bayern Múnich, Saibari reveló que Abdelhak no puede hablar, pero que se comunica a través del movimiento de sus cejas, señalando que su alegría por la noticia fue muy evidente.

Y añadió Saibari: "También le dejé a él la tarea de elegir el número del dorsal que llevaría con el Bayern Múnich. Eligió el número 34, y por eso decidí llevarlo".

El número 34 tiene un lugar especial en la historia de Nouri, después de que lo llevara durante su trayectoria con el Ajax, por lo que Saibari decidió llevarse consigo ese recuerdo en su nueva experiencia con el gigante bávaro, en un gesto que refleja la profundidad de la relación que le une a Nouri y a su familia.