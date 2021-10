El 1x1 de los jugadores del Barcelona vs Dinamo Kiev: Piqué sale al rescate

El central anota el gol que no consiguen marcar los delanteros en su única ocasión en el partido

Marc-André Ter Stegen (s.c.). No intervino en ninguna ocasión. El Dinamo no llegó a rematarle, ni a puerta, ni fuera de los tres palos.

Óscar Mingueza (6, sustituido en el 45). Estuvo correcto en ataque, aunque Dest le taponó el carril por su posicionamiento de extremo abierto. En defensa, sobresalió en la corrección, sobre todo en ciertas acciones en las cuáles Piqué y Lenglet perdieron la marca.

Gerard Piqué (8). A falta de delanteros que acierten ante la portería rival, el central catalán sí remató a gol para abrir el marcador cuando los nervios aparecían y Ansu Fati empezaba a calentar en la banda. Es demasiado significativo para el Barcelona que Piqué sea el mejor rematador del equipo.

Clément Lenglet (6). Estuvo bien posicionado junto a Piqué, aunque Mingueza le corrigió alguna mala cobertura. Estuvo a punto de provocar un penalti innecesario por un bloqueo demasiado arriesgado a un rival, sin ninguna necesidad. Con Piqué, fueron los dos jugadores que más pases dieron del equipo.

Jordi Alba (8). En los primeros minutos, el Barça aprovechó sus incorporaciones para volcar el juego a su banda. Generó peligro e insistió hasta que Piqué puso en la red el enésimo centro del lateral. Estuvo a un muy buen nivel hasta que el equipo empezó a sufrir a mediados de la segunda parte. Terminó con un golpe en el tobillo.

Sergio Busquets (7). Fue el eje del equipo cuando las cosas iban bien, pero también cuando se pusieron de un tono desagradable. Mandó en la construcción y colocó al equipo cuando parecía que el Dinamo se estiraba y las transiciones desagrupaban al Barça.

Frenkie de Jong (6). Tuvo menos participación que en otros encuentros, con 40 pases menos que los centrales. Cuando el equipo de descompuso, De Jong decidió tirar de conducciones que, aunque útiles para sacarse la presión de encima, no terminaron en ninguna jugada de ataque interesante.

Gavi Páez (6, sustituido en el 67). Se dejó la piel, aunque con más inteligencia que en otros partidos, en los que su hiper motivación le hacía marcharse a casa cargado con tarjetas amarillas. Apretó al rival y le mordió, hasta que Koeman decidió que el partido se estaba poniendo feo y le sustituyó por la veteranía de Sergi Roberto.

Sergiño Dest (5). Tuvo una primera ocasión clarísima de gol, pero no acertó a rematar de cabeza un buen centro de Jordi Alba en el área pequeña. Tampoco disparó de manera certera en el 35, solo ante el portero. Pero volvió a abrir el campo en un mejor primer tiempo que el segundo, en el que volvió al lateral.

Luuk de Jong (4, sustituido en el 45). Sigue poniendo nerviosa a la grada del Camp Nou por sus pérdidas de balón y por atacar el balón mal en la mayoría de oportunidades. No tocó su primer balón hasta el minuto 25, cuando remató fuera estando absolutamente solo dentro del área. Fue sustituido en el descanso tras una primera parte para olvidar.

Memphis Depay (6, sustituido en el 74). Luchó por todos los balones y se ofreció en todo momento para generar espacios en la zona de tres cuartos atrayendo contrarios. Estuvo muy correcto de espaldas, pero no desequilibró entrando desde la izquierda. Poca presencia dentro del área. Fue ovacionado por la grada cuando Koeman le sustituyó por el Kun.

CAMBIOS

Ansu Fati (5). Se recreó ante Bushchan en la primera acción que tuvo, aunque el público se lo perdonó por haberse generado él la acción con una alta presión sobre el portero visitante. Lo intentó, pero el equipo no estuvo al nivel y no pudo generar peligro sin la aportación de sus compañeros.

Philippe Coutinho (5). Salió en el segundo tiempo con muchas ganas y con acierto con el balón en los pies, pero se diluyó a los quince minutos impregnado de las malas sensaciones del equipo. Mientras Coutinho miraba la portería contraria, nadie le acompañó para hacer realidad sus deseos.

El artículo sigue a continuación

Sergi Roberto (5). Ayudó a Dest para no perder el orden táctico defensivo en las contras del Dinamo, que no acabó generando ningún peligro. No aportó nada en ataque.

Kun Agüero (s.c.). Fue totalmente intrascendente.

Entrenador. Ronald Koeman (5). La jugada de De Jong no le salió bien y el neerlandés quedó en evidencia cuando Piqué acertó tras varios remates sin éxito del '9'. Leyó bien la debilidad en las bandas del Dinamo y cerró correctamente al rival, que no generó ninguna ocasión de peligro. En el segundo tiempo no interpretó bien y con un cambio táctico perdió el control. Luego, corrigió al equipo y mantuvo el balón cuando el ánimo se venía abajo.